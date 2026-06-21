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15 jours pour une signature, l’OL joue avec le feu

OL21 juin , 18:30
parGuillaume Conte
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Coincé entre son rachat et son passage devant la DNCG, l'OL ne peut pas faire signer Mads Bidstrup. Le joueur a pourtant tout stoppé pour rejoindre Lyon.
La vente d’Afonso Moreira désormais officialisée, l’Olympique Lyonnais possède, sur le plan strictement financier, un plan beaucoup plus à même de convaincre la DNCG. La saison sera certes largement déficitaire, mais la direction prise est la bonne et la vente de l’ailier portugais va permettre d’endiguer la baisse économique, à défaut de relancer totalement la machine.
L’OL a clairement la volonté de construire, comme l’été dernier, une équipe compétitive sans dépenser trop lourd. Des bons plans dans des championnats méconnus est l’un des crédos de Matthieu Louis-Jean. Le recruteur en chef a ainsi trouvé un accord avec le RB Salzbourg pour faire venir Mads Bidstrup. Le milieu de terrain danois a même stoppé sa préparation d’avant saison avec le club autrichien, dont il était pourtant l’un des capitaines, pour ne prendre aucun risque.

Pour Bidstrup, c'est l'OL et rien d'autre

Ce transfert de 10 ME n’a toutefois toujours pas vu le jour. Selon le média local Sport Krone, l’OL a fait savoir à Salzbourg qu’il attendait de passer la DNCG, et que cela pouvait même durer jusqu’à la fin de l’exercice comptable de la saison en cours. Une signature au 1er juillet est ainsi envisagée pour Bidstrup, qui se montre patient. Mais le milieu de terrain a stoppé son entrainement depuis mercredi dernier, et cela pourrait ainsi faire 15 jours sans rien faire d’autre qu’attendre pour le Danois, qui avait débuté sa préparation avec la formation autrichienne.

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Un moindre mal si cela lui permet de rejoindre la formation de Paulo Fonseca au 1er juillet, et ce sera encore le tout début de la préparation à l’OL. Mais la situation financière pèse sur le mercato lyonnais, et si ce n’est que partie remise, il ne faudrait pas qu’un club se réveille pendant que Lyon attend sagement de recevoir le feu vert. A priori, tout est bouclé et ce n’est dans l’intérêt de personne de tout faire valser alors que l’accord est total.
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