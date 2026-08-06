L'OM vend Facundo Medina pour 25ME à Leverkusen

Sportivement, Bruno Genesio va perdre l'un des cadres défensifs de l'OM, mais le club de Frank McCourt va financièrement faire une bonne opération. En effet, Marseille et Leverkusen ont trouvé un accord pour le transfert de Facundo Medina.
Ce n'est pas une surprise puisque cela faisait plus d'une semaine que l'Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen négociaient pour le transfert de Facundo Medina
. Mais cette fois, l'opération est bouclée, comme le confirme Loïc Tanzi. Pas encore revenu de ses vacances, après avoir participé à la finale contre l'Espagne, le défenseur international argentin de 27 ans n'aura même pas à repasser par la cité phocéenne. Le journaliste de L'Equipe
précise que dans cette opération, Stéphane Richard va faire rentrer 23 millions d'euros plus 2 millions d'euros dans les caisses de l'OM, et en plus il va permettre à son club de se séparer d'un joueur payé 320.000 euros par mois. Une coquette somme sachant que désormais l'Olympique de Marseille a fixé un salary cap à 100.000 euros.
Medina aura passé un an à l'OM
Arrivé à l'OM au tout début du mercato
d'été 2025 en provenance du RC Lens sous forme de prêt payant à 2,5ME avec option d'achat obligatoire à 18 millions d'euros, Facundo Medina ne sera donc resté qu'une seule saison à Marseille. Une saison marquée par une blessure à la cheville dès le mois de septembre, laquelle l'avait éloigné de très longues semaines. Mais en 2026, l'international argentin avait été l'une des rares satisfactions dans l'effectif de Roberto De Zerbi, puis d'Habib Beye.
Après Geronimo Rulli, désormais tout proche de Manchester City
, c'est un deuxième titulaire qui va quitter l'Olympique de Marseille. Ces deux ventes intervenant à un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, elles devraient permettre à Grégory Lorenzi de se mettre enfin en action pour faire signer quelques joueurs. C'est du moins ce que les supporters de l'OM espèrent.