L'OM vend Facundo Medina pour 25ME à Leverkusen
Facundo Medina - Olympique de Marseille

L'OM vend Facundo Medina pour 25ME à Leverkusen

OM06 août , 17:10
parClaude Dautel
14
Ajouter comme source préférée sur Google
Sportivement, Bruno Genesio va perdre l'un des cadres défensifs de l'OM, mais le club de Frank McCourt va financièrement faire une bonne opération. En effet, Marseille et Leverkusen ont trouvé un accord pour le transfert de Facundo Medina.
Ce n'est pas une surprise puisque cela faisait plus d'une semaine que l'Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen négociaient pour le transfert de Facundo Medina. Mais cette fois, l'opération est bouclée, comme le confirme Loïc Tanzi. Pas encore revenu de ses vacances, après avoir participé à la finale contre l'Espagne, le défenseur international argentin de 27 ans n'aura même pas à repasser par la cité phocéenne. Le journaliste de L'Equipe précise que dans cette opération, Stéphane Richard va faire rentrer 23 millions d'euros plus 2 millions d'euros dans les caisses de l'OM, et en plus il va permettre à son club de se séparer d'un joueur payé 320.000 euros par mois. Une coquette somme sachant que désormais l'Olympique de Marseille a fixé un salary cap à 100.000 euros.

Medina aura passé un an à l'OM

Arrivé à l'OM au tout début du mercato d'été 2025 en provenance du RC Lens sous forme de prêt payant à 2,5ME avec option d'achat obligatoire à 18 millions d'euros, Facundo Medina ne sera donc resté qu'une seule saison à Marseille. Une saison marquée par une blessure à la cheville dès le mois de septembre, laquelle l'avait éloigné de très longues semaines. Mais en 2026, l'international argentin avait été l'une des rares satisfactions dans l'effectif de Roberto De Zerbi, puis d'Habib Beye.
Après Geronimo Rulli, désormais tout proche de Manchester City, c'est un deuxième titulaire qui va quitter l'Olympique de Marseille. Ces deux ventes intervenant à un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, elles devraient permettre à Grégory Lorenzi de se mettre enfin en action pour faire signer quelques joueurs. C'est du moins ce que les supporters de l'OM espèrent.

Lire aussi

OM : Une star sénégalaise est libre, Marseille est dans le coupOM : Une star sénégalaise est libre, Marseille est dans le coup
OM : Geronimo Rulli est à 1,5ME de signer à Man CityOM : Geronimo Rulli est à 1,5ME de signer à Man City
Articles Recommandés
Pavel Sulc - Olympique Lyonnais
OL

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

Om Hojbjerg Exige Un Bon De Sortie
OM

OM : Hojbjerg exige un bon de sortie

Psg Chevalier Nest Pas Nul Il A Une Derniere Chance
PSG

PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance

ol apres son depart perri poursuit textor en justice perri 2 398490
OM

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Fil Info

07 août , 15:00
L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc
07 août , 14:30
OM : Hojbjerg exige un bon de sortie
07 août , 14:00
PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance
07 août , 13:30
Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM
07 août , 13:00
Didier Deschamps a refusé cette demande honteuse
07 août , 12:40
L'OL offre Caleta-Car à une seule condition
07 août , 12:20
Mercato débloqué, l’OM envoie une offre pour Hassan
07 août , 12:00
PSG : 170ME pour Barcola, alerte rouge à Liverpool
07 août , 11:30
« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Derniers commentaires

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

Officiel : Vinicius prolonge au Real jusqu’en 2032

Apprend à lire !

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Pour les premiers cas je regarde l'actu et notamment celle du foot. Pour le dernier, rien qu'ici il y en a pléthore. Et toi, tu es dans quel camp, les abrutis ou ceux qui viennent parler foot avec respect?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading