OL : Malick Fofana envoyé à Leipzig pour un sombre accord

OL : Malick Fofana envoyé à Leipzig pour un sombre accord

OL06 août , 17:30
parClaude Dautel
6
Ajouter comme source préférée sur Google
Entré en fin de match mardi contre le Sparta, Malick Fofana a peut-être joué ses dernières minutes avec l'Olympique Lyonnais. Romain Molina affirme que l'ailier belge pourrait rejoindre le RB Leipzig pour un motif très trouble.
Malick Fofana est désormais remis de sa grave blessure à la cheville, pour preuve, Paulo Fonseca l'a fait rentrer à un quart d'heure de la fin du match contre Prague. Mais depuis le début de l'été, le départ de l'international belge est évoqué, même si pour l'instant toutes ces rumeurs n'ont abouti à aucune offre sérieuse sur le bureau de Matthieu Louis-Jean.
Cependant, cela pourrait rapidement changer si l'on en croit Romain Molina. Le journaliste affirme que Malick Fofana, qui a pour agent Roc Nation, pourrait signer avec le RB Leipzig afin de compenser le manque à gagner des représentants de Fofana dans une autre opération, celle qui a envoyé ce jeudi Yan Diomande de Leipzig à Madrid. Pour résumer, Roc Nation aurait abandonné une partie des droits que l'agence a sur Diomande afin que le club allemand aboutisse à un accord. En effet, le joueur ivoirien avait signé avec deux agents différents, ce qui bloquait tout, et Roc Nation aurait accepté de baisser sa part du gâteau, sachant que le transfert pourrait atteindre 140 millions d'euros avec les bonus.

Leipzig pourrait signer Fofana en priorité

Pour Romain Molina, les dirigeants de Leipzig pourraient ainsi « rembourser » Roc Nation en payant la commission d'un éventuel transfert de Malick Fofana de l'OL vers le club allemand. « Roc Nation essaye de placer Malick Fofana à Leipzig maintenant pour faire le jeu des chaises musicales. Mais, surtout, pour éviter de payer trop d'indemnités à la société Maxidel (car quelqu'un va devoir payer pour ce qui s'est passé dans le deal Diomandé). Comment faire ? Faire baisser les commissions du transfert de Diomandé et "compenser" avec un autre deal (comme ça, en cas de procédure juridique et de sanction, l'amende à donnée aux anciens agents de Diomandé sera plus faible) », explique, pas super clairement, notre confrère.

Lire aussi

OL : Pavel Sulc recalé par le favori numéro 1 du mercatoOL : Pavel Sulc recalé par le favori numéro 1 du mercato
OL : Fonseca ne sera pas viré, Lyon n'a pas l'argent pour le faireOL : Fonseca ne sera pas viré, Lyon n'a pas l'argent pour le faire
Articles Recommandés
Pavel Sulc - Olympique Lyonnais
OL

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

Om Hojbjerg Exige Un Bon De Sortie
OM

OM : Hojbjerg exige un bon de sortie

Psg Chevalier Nest Pas Nul Il A Une Derniere Chance
PSG

PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance

ol apres son depart perri poursuit textor en justice perri 2 398490
OM

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Fil Info

07 août , 15:00
L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc
07 août , 14:30
OM : Hojbjerg exige un bon de sortie
07 août , 14:00
PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance
07 août , 13:30
Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM
07 août , 13:00
Didier Deschamps a refusé cette demande honteuse
07 août , 12:40
L'OL offre Caleta-Car à une seule condition
07 août , 12:20
Mercato débloqué, l’OM envoie une offre pour Hassan
07 août , 12:00
PSG : 170ME pour Barcola, alerte rouge à Liverpool
07 août , 11:30
« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading