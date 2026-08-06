OL : Malick Fofana envoyé à Leipzig pour un sombre accord

Entré en fin de match mardi contre le Sparta, Malick Fofana a peut-être joué ses dernières minutes avec l'Olympique Lyonnais. Romain Molina affirme que l'ailier belge pourrait rejoindre le RB Leipzig pour un motif très trouble.

Malick Fofana est désormais remis de sa grave blessure à la cheville, pour preuve, Paulo Fonseca l'a fait rentrer à un quart d'heure de la fin du match contre Prague. Mais depuis le début de l'été, le départ de l'international belge est évoqué, même si pour l'instant toutes ces rumeurs n'ont abouti à aucune offre sérieuse sur le bureau de Matthieu Louis-Jean.

Cependant, cela pourrait rapidement changer si l'on en croit Romain Molina. Le journaliste affirme que Malick Fofana, qui a pour agent Roc Nation, pourrait signer avec le RB Leipzig afin de compenser le manque à gagner des représentants de Fofana dans une autre opération, celle qui a envoyé ce jeudi Yan Diomande de Leipzig à Madrid. Pour résumer, Roc Nation aurait abandonné une partie des droits que l'agence a sur Diomande afin que le club allemand aboutisse à un accord. En effet, le joueur ivoirien avait signé avec deux agents différents, ce qui bloquait tout, et Roc Nation aurait accepté de baisser sa part du gâteau, sachant que le transfert pourrait atteindre 140 millions d'euros avec les bonus.

Leipzig pourrait signer Fofana en priorité

Pour Romain Molina, les dirigeants de Leipzig pourraient ainsi « rembourser » Roc Nation en payant la commission d'un éventuel transfert de Malick Fofana de l'OL vers le club allemand. « Roc Nation essaye de placer Malick Fofana à Leipzig maintenant pour faire le jeu des chaises musicales. Mais, surtout, pour éviter de payer trop d'indemnités à la société Maxidel (car quelqu'un va devoir payer pour ce qui s'est passé dans le deal Diomandé). Comment faire ? Faire baisser les commissions du transfert de Diomandé et "compenser" avec un autre deal (comme ça, en cas de procédure juridique et de sanction, l'amende à donnée aux anciens agents de Diomandé sera plus faible) », explique, pas super clairement, notre confrère.