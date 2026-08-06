Didier Deschamps a mis « un coup de boule » en plein Mondial

Didier Deschamps n'a pas encore mis un terme au suspense concernant son avenir professionnel, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France prenant des vacances bien méritées. Car selon les auteurs d'un livre sur l'équipe de France, Deschamps était à bout de nerfs à la fin du Mondial.

Successeur de Didier Deschamps aux commandes de l'équipe de France, Zinedine Zidane avait mis un terme à sa carrière internationale avec un célèbre coup de tête à Marco Materazzi lors de la finale du Mondial 2006 à Berlin. Mais à en croire François Vignolle, lors du récent Mondial, Didier Deschamps a eu son moment « coup de boule » à l'occasion de la demi-finale perdue contre l'Espagne. Au micro de M6, le sélectionneur français s'en était pris à l'arbitre de la rencontre. « Je pose une question et je ne vais pas y répondre : « Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? ». (...) Et ce n'est pas parce qu'on a perdu que je dis ça, mais il y a eu certaines situations... Souvent en notre défaveur aussi », avait fulminé Didier Deschamps. Un craquage en mode Zidane selon l'un des auteurs du livre « Des étoiles dans leurs yeux » consacré au parcours des Bleus lors du Mondial.

Sortie de route pour Didier Deschamps

Pour François Vignolle, Didier Deschamps était vraiment à bout et a craqué subitement après l'élimination de l'équipe de France par l'Espagne. « C’est Philippe Sanfourche (Ndrl : journaliste de RTL et coauteur du livre ) qui a trouvé ce parallèle très juste. C’est un peu son coup de boule façon Zidane, toutes proportions gardées bien sûr, mais c’était un moment irrationnel, où il contrôlait moins les choses. Lui, qui a toujours été dans le contrôle, beaucoup dans la langue de bois. Il fait ici du hors-piste et malheureusement, il chute, car on ne peut pas dire que l’arbitre ait fait un mauvais match (...) Quand il répond aux premières questions, il y a tout ça qui remonte. Et lui qui a toujours été dans le contrôle, il fait une petite sortie de route », explique notre confrère dans un entretien accordé à Paris-Match.

L'arbitre salvadorien Ivan Barton, qui a dirigé la demi-finale du Mondial entre la France et l'Espagne, a pris connaissance des attaques de Didier Deschamps, mais après le Mondial il n'a pas voulu s'en prendre à l'ancien sélectionneur français. « Chacun a le droit d'avoir son opinion, quel que soit le sujet, donc non, je ne suis pas du tout touché par ce qu’il a dit », a confié l'arbitre visé par DD. Affaire réglée donc.