OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Pavel Sulc est bien parti en Allemagne avec ses coéquipiers de l'OL, mais le joueur tchèque pourrait rapidement prendre le chemin de Leeds. Le club de Premier League convoite le milieu offensif tchèque.

Avec quatorze buts marqués lors de sa première saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Pavel Sulc a réussi des débuts exceptionnels . Recruté pour 7,5 millions d'euros, le joueur de 25 ans est une des plus belles réussites de la cellule de recrutement de l'OL, tout comme l'était Afonso Moreira. Et comme ce dernier, Pavel Sulc pourrait lui aussi quitter le club de Michele Kang dès ce mercato estival. Alors que le joueur portugais a signé en Bundesliga, l'international tchèque est en partance pour la Premier League. Et plus précisément vers Leeds si l'on en croit FootMercato. En effet, le club entraîné par Daniel Fark a fait de Pavel Sulc une de ses priorités, même si pour l'instant cela coince sur le prix.

Leeds refuse de payer 25ME pour Pavel Sulc

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on réclame 25 millions d'euros pour laisser partir le milieu de terrain tchèque, et Leeds ne souhaite pas du tout mettre ce prix pour celui que Transfermarkt estime à 20 millions d'euros. Notre confrère précise que les négociations ont bel et bien commencé entre l'OL et Leeds United, mais le prix du joueur est un facteur bloquant. L'OL semblant inflexible dans ce dossier, il faut désormais savoir si le club de Premier League va pousser le curseur jusqu'aux 25 millions d'euros exigés par Lyon. De son côté, Pavel Sulc sait que les clubs anglais s'intéressent très sérieusement à lui.