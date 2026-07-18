La compo de l'OL contre le Slavia Prague
Fonseca

La compo de l'OL contre le Slavia Prague

OL18 juil. , 18:10
parClaude Dautel
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Pour le match de préparation qui se jouera en deux périodes de 60 minutes, Paulo Fonseca a retenu le 11 suivant pour débuter la rencontre (19h sur OL Play)
 Greif, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner, Tessmann, Morton, Boudache, Tolisso, Duranville, Himbert
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Derniers commentaires

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

j'imagine qu'ils ont le remplaçant

La 1ère compo de Genesio, les Marseillais en PLS

Au moins il n'y aura pas d'enflammade cette fois ci ça sera tout bénef si ça tourne bien

Un chouchou du PSG à 100 ME va claquer la porte

Pas touche au gamin .... Quand mon fils pour mes 64 balais m'a demandé quel maillot je voulais c'est celui de Warren que j'ai voulu . DD aurait du le rentrer contre l' Espagne avec sa "gnac " il nous aurait fait du bien .

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Nooooooon pas toi mon Pavelito. Ma vie est horrible 🥺

Lacroix brille au Mondial, son club change son prix

ah bon il a brillé ?

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