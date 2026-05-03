OL : Un but par match, Sulc envoie l'OL en Ligue des Champions

L’Olympique Lyonnais peut faire un grand pas vers la Ligue
des champions ce dimanche soir. Les hommes de Paulo Fonseca reçoivent le Stade
Rennais, un concurrent direct. L'entraîneur portugais pourra compter sur son
meilleur buteur cette saison Pavel Sulc. Le Tchèque s’est fixé quatre objectifs
sur cette fin d'exercice.
Il est l’une des révélations de l’année du côté de
l’Olympique Lyonnais
. Pavel Sulc retrouve la forme en cette fin de saison après
quelques pépins physiques. La semaine passée face à Auxerre, le Tchèque a disputé 32 minutes de jeu lors de la victoire de sa formation. Un retour qui
va compter dans ce sprint final pour le club rhodanien. Troisième du
championnat, le club de la capitale des Gaules veut conforter sa place dès ce
dimanche soir. Pavel Sulc quant à lui veut retrouver le chemin des filets.
Pavel Sulc a quatre objectifs
Dans un entretien livré à la chaîne Ligue 1
+, l’attaquant de
l’Olympique Lyonnais s’est fixé quatre objectifs en cette fin de saison.
« Se qualifier en Ligue des champions et personnellement, ne pas me
blesser. Et je veux marquer encore trois buts et disputer la Coupe du
monde,
» explique-t-il au micro du diffuseur de la Ligue 1. Auteur de onze
réalisations cette saison en Ligue 1, le joueur de 25 ans est l’une des armes
du secteur offensif lyonnais.
Blessé à l’ischio début mars puis au genou mi-avril,
l’international tchèque veut également retrouver le rectangle vert pour
accumuler du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026 avec la République
Tchèque, une première depuis 20 ans pour la sélection. Placée dans un groupe
abordable (Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud), la sélection de Miroslav
Koubek aura un coup à jouer. De son côté Pavel Sulc sera présent dans le groupe
lyonnais ce dimanche soir face à Rennes. En cas de victoire, les Gones feront
un premier pas vers la troisième place du championnat. Pour cela, l'ancien de Plzen va devoir répondre présent avec sa promesse d'inscrire trois buts en trois matchs.