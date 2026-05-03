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OL : Un but par match, Sulc envoie l'OL en Ligue des Champions

OL03 mai , 17:30
parNathan Hanini
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L’Olympique Lyonnais peut faire un grand pas vers la Ligue des champions ce dimanche soir. Les hommes de Paulo Fonseca reçoivent le Stade Rennais, un concurrent direct. L'entraîneur portugais pourra compter sur son meilleur buteur cette saison Pavel Sulc. Le Tchèque s’est fixé quatre objectifs sur cette fin d'exercice.
Il est l’une des révélations de l’année du côté de l’Olympique Lyonnais. Pavel Sulc retrouve la forme en cette fin de saison après quelques pépins physiques. La semaine passée face à Auxerre, le Tchèque a disputé 32 minutes de jeu lors de la victoire de sa formation. Un retour qui va compter dans ce sprint final pour le club rhodanien. Troisième du championnat, le club de la capitale des Gaules veut conforter sa place dès ce dimanche soir. Pavel Sulc quant à lui veut retrouver le chemin des filets.

Pavel Sulc a quatre objectifs

Dans un entretien livré à la chaîne Ligue 1+, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est fixé quatre objectifs en cette fin de saison. « Se qualifier en Ligue des champions et personnellement, ne pas me blesser. Et je veux marquer encore trois buts et disputer la Coupe du monde, » explique-t-il au micro du diffuseur de la Ligue 1. Auteur de onze réalisations cette saison en Ligue 1, le joueur de 25 ans est l’une des armes du secteur offensif lyonnais.
Blessé à l’ischio début mars puis au genou mi-avril, l’international tchèque veut également retrouver le rectangle vert pour accumuler du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026 avec la République Tchèque, une première depuis 20 ans pour la sélection. Placée dans un groupe abordable (Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud), la sélection de Miroslav Koubek aura un coup à jouer. De son côté Pavel Sulc sera présent dans le groupe lyonnais ce dimanche soir face à Rennes. En cas de victoire, les Gones feront un premier pas vers la troisième place du championnat. Pour cela, l'ancien de Plzen va devoir répondre présent avec sa promesse d'inscrire trois buts en trois matchs.

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3
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58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
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56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
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Lorient
42321012104449-5
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Toulouse
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41321011114447-3
12
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14
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3132710153658-22
16
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2832610163043-13
17
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