L'OM confirme le départ d'un joueur au salaire XXL

Un an après avoir rejoint l'OM en provenance de Bournemouth, Hamed Traoré quitte déjà le club phocéen. Ce samedi, Marseille a confirmé la signature de l'international ivoirien pour le Genoa.

Après Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille vient d'officialiser le départ d'un troisième joueur, tout cela en 72 heures. Cette fois c'est Hamed Traoré qui, comme cela avait été annoncé depuis plusieurs jours, s'est engagé avec le Genoa. Dans son communiqué, l'OM n'évoque pas un transfert, car à priori il s'agit d'un prêt avec une option d'achat presque obligatoire.