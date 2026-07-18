L'OM confirme le départ d'un joueur au salaire XXL

Dit le mec qui ce plein des lyonnais sur les articles des danseuses de Marseille 🤣🤣 vous allez bientôt vendre la buvette à ce rythme 🤣🤣
Ben evidemment comme chaque année 🤣 du moins dans leurs têtes 🤣
2eme-Mi-temps merdique
Rien a dire, la grande classe.
Occupe toi de toi déja. Y a deja pas mal de taf.
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