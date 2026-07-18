L'OM confirme le départ d'un joueur au salaire XXL
Hamed Junior Traoré

L'OM confirme le départ d'un joueur au salaire XXL

OM18 juil. , 19:01
parClaude Dautel
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Un an après avoir rejoint l'OM en provenance de Bournemouth, Hamed Traoré quitte déjà le club phocéen. Ce samedi, Marseille a confirmé la signature de l'international ivoirien pour le Genoa.
Après Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille vient d'officialiser le départ d'un troisième joueur, tout cela en 72 heures. Cette fois c'est Hamed Traoré qui, comme cela avait été annoncé depuis plusieurs jours, s'est engagé avec le Genoa. Dans son communiqué, l'OM n'évoque pas un transfert, car à priori il s'agit d'un prêt avec une option d'achat presque obligatoire.
A priori, les dirigeants marseillais ont validé cette opération à 2 millions d'euros et une option d'achat supérieure à 8 millions d'euros. Selon Transfermarkt, l'attaquant formé à Empoli était valorisé à 15 millions d'euros, mais l'Olympique de Marseille l'avait fait venir de Bournemouth pour près de 8 millions d'euros. L'affaire financière n'est pas folle, mais là encore elle libère de la masse salariale puisque Traoré touchait près de 320.000 euros par mois, soit un des plus gros salaires du club.
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Dit le mec qui ce plein des lyonnais sur les articles des danseuses de Marseille 🤣🤣 vous allez bientôt vendre la buvette à ce rythme 🤣🤣

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Ben evidemment comme chaque année 🤣 du moins dans leurs têtes 🤣

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Rien a dire, la grande classe.

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Occupe toi de toi déja. Y a deja pas mal de taf.

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