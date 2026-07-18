Vente à 100 ME, incroyable jackpot pour l’OL

Les transferts entre clubs anglais sont toujours aussi fous, et cela devrait faire le bonheur de l'OL pendant cet été. Une enveloppe de 10 ME va soulager les finances de Michele Kang sans bouger le petit doigt.

Les supporters lyonnais gardent toujours un oeil sur leurs anciens joueurs, surtout que certains ne sont pas restés bien longtemps avant d’exploser dans des grands clubs européens. C’est le cas de Bruno Guimaraes, qui a rapidement su s’imposer et a ensuite été très bien vendu à Newcastle. Mais à ce transfert, l’OL a eu la très bonne idée d’ajouter une clause lui permettant de toucher 20 % de la plus-value éventuelle réalisée sur son prochain transfert.

Fuite des talents à Newcastle

Et selon les informations de Team Talk, l’international brésilien est bien parti pour reprendre avec Arsenal et non avec Newcastle. Le milieu de terrain a fait savoir aux Magpies son envie de quitter le club et rejoindre ainsi Sandro Tonali et Anthony Gordon, qui ont bien compris que le club dirigé par l’Arabie Saoudite en avait fini avec les grandes ambitions.

Arsenal est très motivé par l’idée de le recruter et une première offre à 77 ME avait été refusée au début du mois de juillet. Cette fois-ci, le média britannique évoque un probable accord autour de 105 ME. De quoi faire jubiler Michele Kang, puisque, avec au moins 50 ME de plus-value, Newcastle va devoir reverser 10 millions d’euros à l’OL.

Une somme rondelette sans perdre le moins joueur, voilà une bonne affaire qui peut changer la face au mercato lyonnais, pour qui aucune opération financière n’est anodine. Le dossier risque toutefois de trainer encore un peu, Newcastle ayant le désir de conserver Bruno Guimaraes, sauf si ce dernier prend publiquement position pour un départ. Un petit jeu de bluff qui ne devrait pas l’empêcher de rejoindre Arsenal, le Brésilien ayant envie de disputer régulièrement la Ligue des Champions. L’OL peut en tout cas prier pour que ce dossier se finalise cet été, et empocher le magot au passage.