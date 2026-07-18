Coach du PSG, il adorait insulter les autres entraîneurs en allemand

L'entraîneur allemand de l'équipe d'Angleterre est plutôt du genre expansif sur le bord du terrain. Mais Thomas Tuchel n'est pas non plus le gendre idéal que certains veulent présenter. Un entraîneur de Ligue 1 a des souvenirs plus contrastés de l'ancien coach du PSG.

Luis Enrique a une excellente image auprès de ses confrères entraîneurs de Ligue 1, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain ayant toujours une attitude exemplaire avec ces derniers. Mais, à en croire Libération, on ne peut pas en dire autant d'un de ses célèbres prédécesseurs, Thomas Tuchel, lorsque ce dernier était sur le banc du club de la capitale. On l'a encore vu lors de la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine en demi-finale du Mondial, l'Allemand est colérique et il a été à deux doigts de voir rouge. Avant de croiser la route de la France, ce samedi soir à Miami, Thomas Tuchel a tenu des propos élogieux à l'encontre de Didier Deschamps, mais ce dernier sait probablement à quoi s'en tenir.

Tuchel proférait des insultes en allemand

Dans le quotidien national, Grégory Schneider raconte une anecdote qui lui est revenue aux oreilles concernant l'actuel sélectionneur anglais. « Quand il entraînait le Paris Saint-Germain, il était allé, en apparence respectueux et déférent, consoler dans sa langue natale le coach adverse après une large victoire en Ligue 1, vigoureuse poignée de main et attitude confraternelle à l’appui. En réalité, il a couvert le mec d’injures, « je t’ai bien baisé », ce genre-là, n’imaginant que l’homme à qui il s’adressait parlait allemand. C’était pourtant le cas », raconte le journaliste de Libération, qui donne une image peu glorieuse de Thomas Tuchel.