Coach du PSG, il adorait insulter les autres entraîneurs en allemand

Coach du PSG, il adorait insulter les autres entraîneurs en allemand

Ligue 118 juil. , 17:30
parClaude Dautel
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L'entraîneur allemand de l'équipe d'Angleterre est plutôt du genre expansif sur le bord du terrain. Mais Thomas Tuchel n'est pas non plus le gendre idéal que certains veulent présenter. Un entraîneur de Ligue 1 a des souvenirs plus contrastés de l'ancien coach du PSG.
Luis Enrique a une excellente image auprès de ses confrères entraîneurs de Ligue 1, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain ayant toujours une attitude exemplaire avec ces derniers. Mais, à en croire Libération, on ne peut pas en dire autant d'un de ses célèbres prédécesseurs, Thomas Tuchel, lorsque ce dernier était sur le banc du club de la capitale. On l'a encore vu lors de la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine en demi-finale du Mondial, l'Allemand est colérique et il a été à deux doigts de voir rouge. Avant de croiser la route de la France, ce samedi soir à Miami, Thomas Tuchel a tenu des propos élogieux à l'encontre de Didier Deschamps, mais ce dernier sait probablement à quoi s'en tenir.

Tuchel proférait des insultes en allemand

Dans le quotidien national, Grégory Schneider raconte une anecdote qui lui est revenue aux oreilles concernant l'actuel sélectionneur anglais. « Quand il entraînait le Paris Saint-Germain, il était allé, en apparence respectueux et déférent, consoler dans sa langue natale le coach adverse après une large victoire en Ligue 1, vigoureuse poignée de main et attitude confraternelle à l’appui. En réalité, il a couvert le mec d’injures, « je t’ai bien baisé », ce genre-là, n’imaginant que l’homme à qui il s’adressait parlait allemand. C’était pourtant le cas », raconte le journaliste de Libération, qui donne une image peu glorieuse de Thomas Tuchel.
En Angleterre, certains tabloïds ont regretté l'attitude du sélectionneur national des Three Lions après le match contre la Norvège, les propos de Thomas Tuchel contre ses joueurs entraînant une réaction spontanée et musclée de Jude Bellingham. Pas de quoi inciter la fédération anglaise à mettre un terme au contrat de l'ancien coach du PSG qui sera là jusqu'à l'Euro 2028, lequel se déroulera au Royaume-Uni et en Irlande.

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j'imagine qu'ils ont le remplaçant

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Au moins il n'y aura pas d'enflammade cette fois ci ça sera tout bénef si ça tourne bien

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Pas touche au gamin .... Quand mon fils pour mes 64 balais m'a demandé quel maillot je voulais c'est celui de Warren que j'ai voulu . DD aurait du le rentrer contre l' Espagne avec sa "gnac " il nous aurait fait du bien .

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Nooooooon pas toi mon Pavelito. Ma vie est horrible 🥺

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ah bon il a brillé ?

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