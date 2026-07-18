Kylian Mbappé envoie un message émouvant à Didier Deschamps

Kylian Mbappé envoie un message émouvant à Didier Deschamps

Equipe de France18 juil. , 20:00
parClaude Dautel
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A quelques heures du match France-Angleterre, qui marquera la fin de l'ère Didier Deschamps, Kylian Mbappé a envoyé un message d'amitié au sélectionneur national.
C'est via X (anciennement Twitter) que le capitaine de l'équipe de France a adressé ce samedi, à trois heures du coup d'envoi du match pour la troisième place dans le Mondial 2026, un message à Didier Deschamps. Alors que ce dernier va quitter ses fonctions de sélectionneur national, Kylian Mbappé a voulu faire savoir toute l'affection qu'il avait pour celui qui lui a toujours maintenu sa confiance, même quand cela a un peu tangué pour le joueur du Real Madrid. Utilisant le tutoiement, la star tricolore rappelle que même s'il a été parfois critiqué, l'histoire du football français saura donner la place qu'il mérite à Didier Deschamps. Après 14 ans à la tête des Bleus, DD va partir vers de nouvelles aventures, mais Kylian Mbappé ne voulait pas rater cette occasion de le saluer.

Mbappé tient à saluer Deschamps pour sa dernière danse

« Aujourd’hui est ta dernière danse. Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront…Merci de m’avoir donné la chance et l’opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d’années. Je me sens privilégié d’avoir pu être aux côtés de l’une des plus grandes légendes de notre pays, et je ne garde que d’excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous », écrit Kylian Mbappé.
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Ben evidemment comme chaque année 🤣 du moins dans leurs têtes 🤣

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2eme-Mi-temps merdique

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Rien a dire, la grande classe.

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Occupe toi de toi déja. Y a deja pas mal de taf.

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Je sais même pas si c'est la peine de répondre a un mec qui ouvre son clapet sans apporter des chiffres.

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