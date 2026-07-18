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TV : Omar Da Fonseca proche de quitter Beinsports ?

TV18 juil. , 17:00
parClaude Dautel
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Omar Da Fonseca et son éternel binôme Benjamin Da Silva commenteront dimanche la finale du Mondial entre l'Argentine et l'Espagne. Pour le consultant de Beinsports, il se pourrait que, comme Lionel Messi ce soit sa dernière danse.
Même si Beinsports a décidé de faire commenter le Mondial depuis la France, y compris la finale, nombreux sont ceux qui opteront pour la chaîne franco-qatarie dimanche à partir de 21 heures afin de suivre le choc entre l'Argentine et l'Espagne. Car ce sera le duo Da Fonseca-Da Silva, les fameux DaDa, qui va assurer le commentaire de cette rencontre entre deux pays qu'ils connaissent très bien. Avant ce rendez-vous qu'il attend avec une vraie impatience, Omar Da Fonseca, épinglé cette semaine pour avoir eu des propos assez virulents contre l'Angleterre, pourrait à cette occasion faire ses adieux à Beinsports. Dans L'Equipe, il avoue ne pas encore avoir décidé ce qu'il fera à la reprise de la Liga, dont il est le consultant vedette.

Omar Da Fonseca prêt à quitter la télé

Répondant à une question sur sa présence ou non à l'antenne à la rentrée, Omar da Fonseca n'a pas voulu trop en dire. « Pour l'instant, je ne sais même pas ce que je fais à la rentrée. Après la femme, l'homme a une deuxième conquête : la télécommande. Et rester chez moi devant la télé, je veux l'éviter à tout prix ! J'ai déjà des projets qui pourraient me sortir du commentaire mais rien n'est encore décidé. Mais chanter, sortir cinq-six morceaux, en variété française, j'adorerais. Je suis sérieux, j'aimerais vraiment le faire ! », a confié l'ancien joueur, désormais âgé de 66 ans. On ne sait pas quel est ce projet susceptible d'éloigner Omar Da Fonseca des commentaires de la Liga, mais visiblement il est suffisamment attractif pour le faire réfléchir sur son avenir. Tout comme Lionel Messi, l'ancien attaquant du PSG, de Monaco ou de Toulouse, pourrait donc raccrocher son micro après le Mondial.

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j'imagine qu'ils ont le remplaçant

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Au moins il n'y aura pas d'enflammade cette fois ci ça sera tout bénef si ça tourne bien

Un chouchou du PSG à 100 ME va claquer la porte

Pas touche au gamin .... Quand mon fils pour mes 64 balais m'a demandé quel maillot je voulais c'est celui de Warren que j'ai voulu . DD aurait du le rentrer contre l' Espagne avec sa "gnac " il nous aurait fait du bien .

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Nooooooon pas toi mon Pavelito. Ma vie est horrible 🥺

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ah bon il a brillé ?

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