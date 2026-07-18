L'OL se donne 10 jours pour acheter Eyong

L'OL se donne 10 jours pour acheter Eyong

OL18 juil. , 10:00
parGuillaume Conte
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Paulo Fonseca veut son avant-centre rapidement, et l'OL se démène pour trouver la perle rare. Le buteur de Levante Karl Etta Eyong est ciblé.
Désireux de voir un attaquant signer pour renforcer son équipe pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, Paulo Fonseca n’a plus que 10 jours pour voir son club boucler une arrivée. C’est avant la fin du mois que l’OL doit enregistrer une recrue pour que le joueur concerné puisse être aligné. La course débute et le dossier menant à Loïs Openda s’annonce tout de même compliqué, entre la préférence du joueur pour le RC Lens, la concurrence et la gourmandise de la Juventus pour un élément acheté très cher.

Eyong, un potentiel bluffant

Le plan B se nomme Karl Etta Eyong, selon le consultant en recrutement Lucas Bonnan. L’attaquant camerounais a débuté sa préparation avec Levante, après une saison encourageante marquée par sept buts et quatre passes décisives. Passé par des clubs de seconde zone en Espagne, Eyong a vu sa valeur exploser avec son jeune âge (22 ans), son explosivité et sa marge de progression. Il vaut désormais un peu plus de 10 millions d’euros, et son prix assez attractif provoque l’engouement de la cellule de recrutement de l’OL.
Avec le club espagnol, Eyong a surtout marché fort en début de saison, avant de baisser de pied et d’être simplement considéré comme un joueur de fin de match pour son impact, ce qui a provoqué une baisse des intérêts à son sujet. L’OL y voit donc une occasion de profiter de l’aubaine pour se renforcer avec un attaquant de pointe assez peu courtisé, puisque seul Ipswich, de retour en Premier League, s’est renseigné à son sujet cet été pour le moment.
Mais de son côté, Levante est en position de force sur ce dossier, sachant que le Camerounais est sous contrat jusqu’en 2029 avec le club basé à Valence.
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