PSG : Accord imminent, une recrue arrive pour 50 ME

Bientôt de retour en France après la fin du Mondial 2026, Maghnes Akliouche va pouvoir finaliser son départ au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale se rapproche d’un accord avec l’AS Monaco pour le transfert du milieu offensif.

Le Paris Saint-Germain touche au but. Ces dernières heures, plusieurs sources annoncent la probable signature de Maghnes Akliouche dans les jours à venir. Le milieu offensif de l’AS Monaco, qui dispute actuellement la Coupe du monde avec l’équipe de France, fera bientôt l’objet d’un accord. Le journaliste Sacha Tavolieri se montre optimiste et confirme la tendance positive donnée par L’Equipe. De son côté, le site du quotidien sportif précise que les deux parties se rapprochent et que le retour de l’international tricolore dans l’Hexagone la semaine prochaine devrait faciliter la conclusion du deal.

On n’en est donc pas encore au stade du terrain d’entente définitif. Selon les informations d’Onze Mondial, l’AS Monaco vient de refuser la troisième offre du Paris Saint-Germain. Le montant de cette proposition n’est pas révélée mais la source indique qu’elle se rapproche des 50 millions d’euros réclamés. Les deux clubs ne devraient pas tarder à s’aligner, sachant que Maghnes Akliouche s’est déjà entendu avec le double champion d’Europe depuis plusieurs semaines. Le Monégasque a donné sa priorité au club de la capitale et se réjouit forcément de l’évolution des négociations.

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En attendant la conclusion de son probable transfert, le milieu offensif de 24 ans, dont la vente est indispensable pour les finances de l’AS Monaco, va peut-être débuter le match pour la troisième place du Mondial contre l’Angleterre ce samedi (23h). Ce serait l’occasion pour lui de terminer sur une bonne note avant de s’envoler en direction de Paris, probablement en compagnie du latéral gauche Lucas Digne (32 ans) qui devrait lui aussi s’engager avec les Parisiens.