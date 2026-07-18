Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

PSG : Accord imminent, une recrue arrive pour 50 ME

PSG18 juil. , 19:30
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Bientôt de retour en France après la fin du Mondial 2026, Maghnes Akliouche va pouvoir finaliser son départ au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale se rapproche d’un accord avec l’AS Monaco pour le transfert du milieu offensif.
Le Paris Saint-Germain touche au but. Ces dernières heures, plusieurs sources annoncent la probable signature de Maghnes Akliouche dans les jours à venir. Le milieu offensif de l’AS Monaco, qui dispute actuellement la Coupe du monde avec l’équipe de France, fera bientôt l’objet d’un accord. Le journaliste Sacha Tavolieri se montre optimiste et confirme la tendance positive donnée par L’Equipe. De son côté, le site du quotidien sportif précise que les deux parties se rapprochent et que le retour de l’international tricolore dans l’Hexagone la semaine prochaine devrait faciliter la conclusion du deal.
On n’en est donc pas encore au stade du terrain d’entente définitif. Selon les informations d’Onze Mondial, l’AS Monaco vient de refuser la troisième offre du Paris Saint-Germain. Le montant de cette proposition n’est pas révélée mais la source indique qu’elle se rapproche des 50 millions d’euros réclamés. Les deux clubs ne devraient pas tarder à s’aligner, sachant que Maghnes Akliouche s’est déjà entendu avec le double champion d’Europe depuis plusieurs semaines. Le Monégasque a donné sa priorité au club de la capitale et se réjouit forcément de l’évolution des négociations.

Lire aussi

Affaire conclue, Lucas Digne signe au PSG après le MondialAffaire conclue, Lucas Digne signe au PSG après le Mondial
En attendant la conclusion de son probable transfert, le milieu offensif de 24 ans, dont la vente est indispensable pour les finances de l’AS Monaco, va peut-être débuter le match pour la troisième place du Mondial contre l’Angleterre ce samedi (23h). Ce serait l’occasion pour lui de terminer sur une bonne note avant de s’envoler en direction de Paris, probablement en compagnie du latéral gauche Lucas Digne (32 ans) qui devrait lui aussi s’engager avec les Parisiens.
Articles Recommandés
Asse Les Cadres Vont Subir Un Coup De Balai Xxl
ASSE

ASSE : Les cadres vont subir un coup de balai XXL

Ferran Torres
PSG

Le Barça vexe Ferran Torres et l’envoie au PSG

Chelsea Soffre Morgan Rogers Pour 138me
Premier League

Chelsea s'offre Morgan Rogers pour 138ME

Kylian Mbappe Envoie Un Message Emouvant A Didier Deschamps
Equipe de France

Kylian Mbappé envoie un message émouvant à Didier Deschamps

Fil Info

18 juil. , 21:00
ASSE : Les cadres vont subir un coup de balai XXL
18 juil. , 20:30
Le Barça vexe Ferran Torres et l’envoie au PSG
18 juil. , 20:04
Chelsea s'offre Morgan Rogers pour 138ME
18 juil. , 20:00
Kylian Mbappé envoie un message émouvant à Didier Deschamps
18 juil. , 19:01
L'OM confirme le départ d'un joueur au salaire XXL
18 juil. , 18:33
France-Angleterre : A quelle heure et quelles chaînes suivre la petite finale
18 juil. , 18:30
L’OM a choisi deux attaquants pour remplacer Greenwood
18 juil. , 18:10
La compo de l'OL contre le Slavia Prague
18 juil. , 18:00
OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Derniers commentaires

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Dit le mec qui ce plein des lyonnais sur les articles des danseuses de Marseille 🤣🤣 vous allez bientôt vendre la buvette à ce rythme 🤣🤣

L'OM confirme le départ d'un joueur au salaire XXL

Ben evidemment comme chaque année 🤣 du moins dans leurs têtes 🤣

La compo de l'OL contre le Slavia Prague

2eme-Mi-temps merdique

Kylian Mbappé envoie un message émouvant à Didier Deschamps

Rien a dire, la grande classe.

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Occupe toi de toi déja. Y a deja pas mal de taf.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading