PSG : Accord imminent, une recrue arrive pour 50 ME

Dit le mec qui ce plein des lyonnais sur les articles des danseuses de Marseille 🤣🤣 vous allez bientôt vendre la buvette à ce rythme 🤣🤣
Ben evidemment comme chaque année 🤣 du moins dans leurs têtes 🤣
2eme-Mi-temps merdique
Rien a dire, la grande classe.
Occupe toi de toi déja. Y a deja pas mal de taf.
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🔴🔵 Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco continuent de travaillent sur le transfert de Maghnès Akliouche. ✅ Comme révélé le 29 avril dernier sur @SkySportCH, lorsque le PSG a relancé le dossier, les Rouges et Bleus sont confiants à l’idée de trouver un accord dans les