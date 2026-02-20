OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Bonne pioche de l’été dernier, Pavel Sulc risque de ne pas rester très longtemps à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant tchèque a la cote en Angleterre où neuf clubs envisagent de le recruter.

Paulo Fonseca n’est pas du genre à s’adjuger tous les mérites. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais , la réussite de son équipe repose sur le travail de nombreux secteurs en interne, à commencer par la cellule de recrutement. Le club rhodanien a en effet réussi un mercato bluffant l’été dernier. Malgré les lourdes contraintes financières, Lyon avait trouvé le moyen d’empiler les bonnes pioches comme Afonso Moreira, Tyler Morton ou encore Pavel Sulc.

Sulc fait l'unanimité

Peu importe le poste auquel il est aligné, l’attaquant tchèque fait le bonheur des Gones et de son coach. « C’est un grand professionnel, avec beaucoup d’ambitions, a encore encensé Paulo Fonseca ce vendredi. C’est un joueur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes, et très intelligent. On dit que le ballon va toujours vers Pavel, mais il n’abandonne jamais ; il croit pouvoir gagner tous les duels et toutes les situations, et c’est pour cela qu’il marque beaucoup de buts. Il a une forte mentalité. C’est aussi une personne très gentille que tout le monde apprécie : vraiment quelqu’un de bien. »

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais serait évidemment ravi de le conserver le plus longtemps possible. Mais à ce rythme, l’international tchèque risque de ne pas rester très longtemps. Pavel Sulc possède une cote incroyable en Angleterre. Pas moins de neuf écuries de Premier League sont sur le coup ! Crystal Palace, Leeds United et Aston Villa sont intéressés, affirme le journaliste Ekrem Konur, qui révèle aussi des prises de renseignements de la part de Brentford, Brighton, Everton, Fulham, Nottingham Forest et Bournemouth. De quoi envisager une belle plus-value sur l’ancien joueur du Viktoria Plzen recruté pour 7,5 millions d’euros hors bonus.