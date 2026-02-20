Sulc OL

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

OL20 févr. , 17:00
parEric Bethsy
Bonne pioche de l’été dernier, Pavel Sulc risque de ne pas rester très longtemps à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant tchèque a la cote en Angleterre où neuf clubs envisagent de le recruter.
Paulo Fonseca n’est pas du genre à s’adjuger tous les mérites. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, la réussite de son équipe repose sur le travail de nombreux secteurs en interne, à commencer par la cellule de recrutement. Le club rhodanien a en effet réussi un mercato bluffant l’été dernier. Malgré les lourdes contraintes financières, Lyon avait trouvé le moyen d’empiler les bonnes pioches comme Afonso Moreira, Tyler Morton ou encore Pavel Sulc.

Sulc fait l'unanimité

Peu importe le poste auquel il est aligné, l’attaquant tchèque fait le bonheur des Gones et de son coach. « C’est un grand professionnel, avec beaucoup d’ambitions, a encore encensé Paulo Fonseca ce vendredi. C’est un joueur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes, et très intelligent. On dit que le ballon va toujours vers Pavel, mais il n’abandonne jamais ; il croit pouvoir gagner tous les duels et toutes les situations, et c’est pour cela qu’il marque beaucoup de buts. Il a une forte mentalité. C’est aussi une personne très gentille que tout le monde apprécie : vraiment quelqu’un de bien. »
L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais serait évidemment ravi de le conserver le plus longtemps possible. Mais à ce rythme, l’international tchèque risque de ne pas rester très longtemps. Pavel Sulc possède une cote incroyable en Angleterre. Pas moins de neuf écuries de Premier League sont sur le coup ! Crystal Palace, Leeds United et Aston Villa sont intéressés, affirme le journaliste Ekrem Konur, qui révèle aussi des prises de renseignements de la part de Brentford, Brighton, Everton, Fulham, Nottingham Forest et Bournemouth. De quoi envisager une belle plus-value sur l’ancien joueur du Viktoria Plzen recruté pour 7,5 millions d’euros hors bonus.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs20
Buts9
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

C’est fini avec le PSG, Dembélé a choisi son futur club

Saka 24 ans a prolongé pour 17 M€ par an Haland est a 30M€ par an Et Chelsea va filer 60 plaques a Dembouz qui a fait 6 mois de bon , de tres bon meme dans toute sa carriere et qui a 29 ans ???????????

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Surtout vu la gueule des équipes "intéressées" MDR

PSG : Désiré Doué au Real Madrid, la réponse tombe

MDR il vous manque un zéro les meringues !!

OL : 9 clubs sur le coup, Sulc rend fous les Anglais

Mais carrément, ce sont des clubs de seconde zone du championnat anglais

EdF : Deschamps ne sait pas quoi faire de Tolisso

Je ne sais pas si rigide est le bon mot j’aurai dit stupide. Il ne saurait pas l’utiliser ? Psk Tolisso n’est plus un milieu polyvalent et du coup peut être encore plus utile remplaçant en EDF que certains remplaçants de dédé.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

