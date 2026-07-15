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France-Angleterre, la date et l’heure du match

Mondial 202615 juil. , 23:39
parCorentin Facy
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Battue par l’Argentine, la sélection anglaise affrontera l’équipe de France samedi lors de la petite finale de cette Coupe du monde 2026.
Depuis mardi soir, on sait que l’équipe de France ne disputera pas la finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont été balayés par l’Espagne au terme d’une demi-finale à sens unique (0-2). La compétition n’est pas terminée pour autant pour les hommes de Didier Deschamps, qui n’ont pas quitté les Etats-Unis après leur défaite face à la Roja. Et pour cause, la France a encore un match à jouer lors de ce Mondial, la « petite finale » pour déterminer le troisième de la compétition. Battue par l’Argentine ce mercredi, la sélection anglaise sera donc l’adversaire des Bleus.
Un match qui se disputera ce samedi 18 juillet 2026 à Miami à 23h, heure française. La rencontre sera bien évidemment à suivre sur M6 ainsi que sur BeInSports1, qui dispose de 100% des matchs de ce Mondial. Il sera intéressant de voir si Didier Deschamps alignera sa meilleure équipe pour son dernier match à la tête de l’équipe de France, avant la probable nomination de Zinedine Zidane, ou si le sélectionneur tricolore fera participer des joueurs peu utilisés jusqu’à présent. La finale entre l’Espagne et l’Argentine se disputera de son côté à New-York dimanche à 21h, heure française. Elle sera également diffusée sur les antennes de M6 et de BeInSports1.
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