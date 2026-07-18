Lacroix brille au Mondial, son club change son prix

j'imagine qu'ils ont le remplaçant
Au moins il n'y aura pas d'enflammade cette fois ci ça sera tout bénef si ça tourne bien
Pas touche au gamin .... Quand mon fils pour mes 64 balais m'a demandé quel maillot je voulais c'est celui de Warren que j'ai voulu . DD aurait du le rentrer contre l' Espagne avec sa "gnac " il nous aurait fait du bien .
Nooooooon pas toi mon Pavelito. Ma vie est horrible 🥺
ah bon il a brillé ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Thank you to all the fans, this award is very special to me. Thank you Jesus. 🦅❤️