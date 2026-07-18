Lacroix brille au Mondial, son club change son prix
Lacroix

Lacroix brille au Mondial, son club change son prix

Mercato18 juil. , 16:30
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L’équipe de France ne soulèvera pas la Coupe du monde 2026, mais pourra néanmoins se satisfaire des prestations de Maxence Lacroix. La cote du défenseur français ne cesse d’ailleurs de grimper en Angleterre.
La déception est immense pour l’équipe de France, qui ne remportera pas une troisième Coupe du monde de son histoire. Les hommes de Didier Deschamps ont buté face à une équipe d’Espagne mieux organisée et plus efficace dans le dernier geste. Les Bleus ont encore une rencontre à disputer : la petite finale ce samedi face à l’Angleterre. Maxence Lacroix aura peut-être une nouvelle occasion de se mettre en valeur. Le défenseur de Crystal Palace aura en tout cas réussi à marquer les esprits durant ce Mondial. Une exposition dont les Eagles veulent profiter en cas de vente cet été lors du mercato.

Lacroix aura l'embarras du choix, son club demande le prix fort 

Selon les informations de Caught Offside, le club londonien réclame en effet désormais davantage que les 55 millions d’euros initialement fixés pour laisser partir Maxence Lacroix. Arsenal et Chelsea sont très intéressés par le recrutement de l’international français, mais devront donc se montrer plus généreux s’ils veulent parvenir à leurs fins. Liverpool ainsi que les deux clubs de Manchester surveillent également la situation. À 26 ans, Lacroix semble prêt à franchir un nouveau cap après avoir connu ses premières sélections avec l’équipe de France. Un avenir dans un grand club anglais pourrait rapidement se présenter à lui.

Lire aussi

France-Angleterre : A quelle heure et quelles chaînes suivre la petite finaleFrance-Angleterre : A quelle heure et quelles chaînes suivre la petite finale
Crystal Palace ne compte toutefois pas brader son défenseur. En attendant, Lacroix aura encore un dernier rendez-vous avec les Bleus pour tenter de conclure sur une bonne note une Coupe du monde 2026 qui laissera malgré tout un goût amer à Didier Deschamps et à son groupe. Il faudra désormais se projeter sur les prochaines échéances avec un nouveau sélectionneur, en la personne de Zinédine Zidane.
Articles Recommandés
La Compo De Lol Contre Le Slavia Prague
OL

La compo de l'OL contre le Slavia Prague

Ol Pavel Sulc Vendu 25me A Leeds Ca Se Precise
OL

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Coach Du Psg Il Adorait Insulter Les Autres Entraineurs En Allemand
Ligue 1

Coach du PSG, il adorait insulter les autres entraîneurs en allemand

Tv Omar Da Fonseca Proche De Quitter Beinsports
TV

TV : Omar Da Fonseca proche de quitter Beinsports ?

Fil Info

18 juil. , 18:10
La compo de l'OL contre le Slavia Prague
18 juil. , 18:00
OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise
18 juil. , 17:30
Coach du PSG, il adorait insulter les autres entraîneurs en allemand
18 juil. , 17:00
TV : Omar Da Fonseca proche de quitter Beinsports ?
18 juil. , 16:02
OL : Nuamah retrouvera ses coéquipiers le 21 juillet
18 juil. , 16:00
PSG : Achraf Hakimi, la sanction est validée
18 juil. , 15:30
Zidane patron des Bleus, ce sera officiel le 1er septembre
18 juil. , 15:00
L’OL lâche Tagliafico, c’est confirmé
18 juil. , 14:30
Barcola et le PSG, ça sent le clash cet été

Derniers commentaires

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

j'imagine qu'ils ont le remplaçant

La 1ère compo de Genesio, les Marseillais en PLS

Au moins il n'y aura pas d'enflammade cette fois ci ça sera tout bénef si ça tourne bien

Un chouchou du PSG à 100 ME va claquer la porte

Pas touche au gamin .... Quand mon fils pour mes 64 balais m'a demandé quel maillot je voulais c'est celui de Warren que j'ai voulu . DD aurait du le rentrer contre l' Espagne avec sa "gnac " il nous aurait fait du bien .

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Nooooooon pas toi mon Pavelito. Ma vie est horrible 🥺

Lacroix brille au Mondial, son club change son prix

ah bon il a brillé ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading