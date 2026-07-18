Lacroix brille au Mondial, son club change son prix

L’équipe de France ne soulèvera pas la Coupe du monde 2026, mais pourra néanmoins se satisfaire des prestations de Maxence Lacroix. La cote du défenseur français ne cesse d’ailleurs de grimper en Angleterre.

La déception est immense pour l’équipe de France, qui ne remportera pas une troisième Coupe du monde de son histoire. Les hommes de Didier Deschamps ont buté face à une équipe d’Espagne mieux organisée et plus efficace dans le dernier geste. Les Bleus ont encore une rencontre à disputer : la petite finale ce samedi face à l’Angleterre. Maxence Lacroix aura peut-être une nouvelle occasion de se mettre en valeur. Le défenseur de Crystal Palace aura en tout cas réussi à marquer les esprits durant ce Mondial. Une exposition dont les Eagles veulent profiter en cas de vente cet été lors du mercato.

Lacroix aura l'embarras du choix, son club demande le prix fort

Selon les informations de Caught Offside, le club londonien réclame en effet désormais davantage que les 55 millions d’euros initialement fixés pour laisser partir Maxence Lacroix. Arsenal et Chelsea sont très intéressés par le recrutement de l’international français, mais devront donc se montrer plus généreux s’ils veulent parvenir à leurs fins. Liverpool ainsi que les deux clubs de Manchester surveillent également la situation. À 26 ans, Lacroix semble prêt à franchir un nouveau cap après avoir connu ses premières sélections avec l’équipe de France. Un avenir dans un grand club anglais pourrait rapidement se présenter à lui.

Crystal Palace ne compte toutefois pas brader son défenseur. En attendant, Lacroix aura encore un dernier rendez-vous avec les Bleus pour tenter de conclure sur une bonne note une Coupe du monde 2026 qui laissera malgré tout un goût amer à Didier Deschamps et à son groupe. Il faudra désormais se projeter sur les prochaines échéances avec un nouveau sélectionneur, en la personne de Zinédine Zidane.