L’OM a choisi deux attaquants pour remplacer Greenwood

L’OM a choisi deux attaquants pour remplacer Greenwood

OM18 juil. , 18:30
parEric Bethsy
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Affaibli après le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe, l’Olympique de Marseille cherche des solutions pour rebâtir sa ligne offensive. Sans gros moyens à sa disposition, l’entraîneur Bruno Genesio devra notamment s’appuyer sur des atouts déjà présents dans l’effectif.
L’Olympique de Marseille s’est soulagé sur le plan financier. Avec les transferts de Mason Greenwood à Fenerbahçe et de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne, le club phocéen a récolté de précieuses liquidités, tout en allégeant sa masse salariale encadrée par la DNCG. Le problème, c’est que le pensionnaire du Vélodrome a dans le même temps affaibli son secteur offensif. Les Marseillais ont tout simplement dit adieu à leurs deux meilleurs buteurs de la saison dernière.
A eux deux, l’ailier droit et l’international gabonais pesaient respectivement 26 et 14 buts toutes compétitions confondues. Alors comment compenser la perte de ces 40 réalisations ? Compte tenu de l’état de ses finances, l’Olympique de Marseille n’aura pas les moyens de recruter des attaquants de haut niveau. Le directeur sportif Grégory Lorenzi pourrait tenter des paris peu onéreux, ou confier les clés de l’attaque à des atouts déjà présents dans l’effectif. On sait qu’aucun Marseillais n’est intransférable et qu’une offre satisfaisante peut changer la donne à tout moment. Mais d’après L’Equipe, Igor Paixão devrait faire partie du groupe la saison prochaine.

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Ce n’est pas vraiment un choix de la direction. En réalité, cette dernière n’a pas reçu d’offre pour l’ailier brésilien qui ne dispose d’aucune piste sérieuse. A croire que les 35 millions d’euros (bonus compris) misés sur lui l’été dernier refroidissent les clubs. Rien à voir avec la situation d’Amine Gouiri, convoité en Allemagne et en Italie, mais que l’Olympique de Marseille et son coach veulent conserver. Rappelons que l’ancien Rennais avait brillé sous les ordres de Bruno Genesio en Bretagne (15 buts en L1 en 2022-2023). L’international algérien pourrait bien devenir le nouveau leader offensif.
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