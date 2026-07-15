OL : Mourinho peut envoyer Endrick à Lyon par vengeance

Prêté en deuxième partie de saison à l'OL, Endrick n'est pas du tout certain de rester au Real Madrid. Et Lyon pourrait compter sur un coup de pouce de José Mourinho.

Un retour d’Endrick ? À l'instant T, je dirais non. Impossible. Maintenant... Souvent, Endrick parle de Dieu (sourire). On verra par la suite. C'est un très bon garçon. Il a accepté de participer à la campagne du maillot de la saison prochaine. » Depuis, Endrick n'a pas réellement eu l'occasion de briller au Mondial, de quoi laisser le Real Madrid dubitatif sur l'intérêt de le conserver si c'est encore pour le laisser sur le banc. Alors, voulant doubler l'Olympique Lyonnais dans ce dossier, l'AS Rome s'est mis en action, annonce le quotidien italien C'est une petite phrase que les supporters de l'OL n'ont pas oubliée. Invité de l'After le 3 juin dernier , Matthieu Louis-Jean avait été interrogé sur un possible retour d'Endrick pour la saison 2026-2027, et il avait fait planer le mystère : «» Depuis, Endrick n'a pas réellement eu l'occasion de briller au Mondial, de quoi laisser le Real Madrid dubitatif sur l'intérêt de le conserver si c'est encore pour le laisser sur le banc. Alors, voulant doubler l'Olympique Lyonnais dans ce dossier, l'AS Rome s'est mis en action, annonce le quotidien italien Il Messaggero

Mourinho en veut à l'AS Rome

Le club italien, qui n'a pas eu les moyens de s'offrir Mason Greenwood, souhaite imiter l'OL et se faire prêter Endrick. Cependant, le média italien l'avoue, la Roma a un très mauvais avocat dans ce dossier. Car José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, n'a pas du tout de bons rapports avec Dan Friedkin, le propriétaire de l'AS Rome, depuis que ce dernier a viré sans ménagement le Special One en janvier 2024. Autrement dit, si Florentino Perez reçoit le feu vert de José Mourinho pour un nouveau prêt du petit prodige brésilien, et qu'il y a un duel OL-Rome, alors le club italien peut déjà remballer ses arguments.