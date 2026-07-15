OL : Mourinho peut envoyer Endrick à Lyon par vengeance

OL : Mourinho peut envoyer Endrick à Lyon par vengeance

OL15 juil. , 12:00
parClaude Dautel
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Prêté en deuxième partie de saison à l'OL, Endrick n'est pas du tout certain de rester au Real Madrid. Et Lyon pourrait compter sur un coup de pouce de José Mourinho.
C'est une petite phrase que les supporters de l'OL n'ont pas oubliée. Invité de l'After le 3 juin dernier, Matthieu Louis-Jean avait été interrogé sur un possible retour d'Endrick pour la saison 2026-2027, et il avait fait planer le mystère : « Un retour d’Endrick ? À l'instant T, je dirais non. Impossible. Maintenant... Souvent, Endrick parle de Dieu (sourire). On verra par la suite. C'est un très bon garçon. Il a accepté de participer à la campagne du maillot de la saison prochaine. » Depuis, Endrick n'a pas réellement eu l'occasion de briller au Mondial, de quoi laisser le Real Madrid dubitatif sur l'intérêt de le conserver si c'est encore pour le laisser sur le banc. Alors, voulant doubler l'Olympique Lyonnais dans ce dossier, l'AS Rome s'est mis en action, annonce le quotidien italien Il Messaggero.

Mourinho en veut à l'AS Rome

Le club italien, qui n'a pas eu les moyens de s'offrir Mason Greenwood, souhaite imiter l'OL et se faire prêter Endrick. Cependant, le média italien l'avoue, la Roma a un très mauvais avocat dans ce dossier. Car José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, n'a pas du tout de bons rapports avec Dan Friedkin, le propriétaire de l'AS Rome, depuis que ce dernier a viré sans ménagement le Special One en janvier 2024. Autrement dit, si Florentino Perez reçoit le feu vert de José Mourinho pour un nouveau prêt du petit prodige brésilien, et qu'il y a un duel OL-Rome, alors le club italien peut déjà remballer ses arguments.
Tout ce que l'on sait, c'est que l'Olympique Lyonnais est toujours en quête d'un avant-centre, et que la possible qualification pour la prochaine Ligue des champions pourrait donner des moyens financiers supplémentaires à Matthieu Louis-Jean. De quoi faire remonter l'espoir d'un retour d'Endrick avant la fin du mercato, même si l'OL a déjà l'œil sur d'autres dossiers plus simples à finaliser que celui d'Endrick.

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il a rien trouvé il invente lol depuis quand un club acheteur doit donner des sous au club qui l'a vendu mdr

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Allez c’est reparti pour un tour de manège marseillais 😂😂😂 chaque année c’est le même refrain !! Champion en fin de saison, l’Europe va tremblé etc….

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Donc le club qui lui a fait gagné 3 trophées des champions,3 l1,2 coupes de France,une super coupe de l'UEFA,une coupe intercontinentale de la FIFA et 2 ldc en 3 ans n'en font pas un top club mondial?

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tant que le club aura comme proprietaire des gens de type basanés il deversera sa haine dessus,une facon detourné d'afficher son racisme latent

Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine

T’avais dit pareil pour boeteng ?🧐il me semble que non aux contraires mais bien évidemment ça touche un marseillais alors ça frétille direct

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