OM : Abdelli va choquer, la Ligue 1 peut trembler

Surtout des parisiens cela dit ^^
Toutes les équipes rêvent d'avoir un tel joueur. Il n'y a qu'en France... ou il y a une ribambelle de trous du cul qui en arrivent à lui taper systématiquement sur la tête.
Sauf qu au dela du classement et le tableau, le fait de terminer 1er permettait d avoir le moins de deplacement possible et sur cette CdM chaque deplacement ce mesurait en millier de kilometres avec des changements de fuseau horaire. Pour moi cette defaite elle n est pas physique, elle est surtout tactique ou Deschamps s est enteté avec son 4231 et ses 4 offensifs alors qu ils ont ete totalements aux fraises et que les Espagnols nous bouffaient au milieu ...
Et tu fais comment quand tu as un arbitre incompétent ?
Tellement facile de tout lui mettre sur le dos ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
Dans cet OM qui manque de moyens, il va aussi falloir penser à relancer des joueurs de l’effectif actuel. Abdelli coche les cases. C’est un bon joueur qui est arrivé dans des conditions compliquées la saison dernière, mais je suis persuadé qu’il peut faire une bonne saison.