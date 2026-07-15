OM : Abdelli va choquer, la Ligue 1 peut trembler

L’OM bénéficie de moyens financiers limités cet été pour composer son effectif. Bruno Genesio va donc devoir s’appuyer sur certains joueurs déjà présents. Certains doivent être relancés, à l’instar d’Himad Abdelli.

Bruno Genesio a été informé par sa direction : l’Olympique de Marseille n’aura pas les moyens de s’acheter une équipe entière cet été. Au contraire des années précédentes, il n’est pas envisageable de voir le club phocéen recruter entre 10 et 15 joueurs, comme cela a été fait plusieurs fois sous la présidence de Pablo Longoria. En difficulté sur le plan financier et averti à ce sujet par l’UEFA et la DNCG, l’OM doit vendre mais ne sera pas en mesure de réinvestir tout l’argent récolté. Certains joueurs actuellement dans l’effectif devront par conséquent être relancés par Bruno Genesio.

Abdelli, la première vraie recrue de Genesio ?

Cela pourrait être le cas de Bamo Meïté ou encore de Neal Maupay et d’Amine Harit, de retour après un prêt d’une saison en 2025-2026. Un autre joueur décevant jusqu’ici pourrait avoir sa chance en la personne d’Himad Abdelli. Recruté à Angers pour un peu plus de 3 millions d’euros l’hiver dernier, l’Algérien de 26 ans n’a pas brillé sous les ordres d’Habib Beye. Revenu cet été à l’entraînement avec près de 8 kilos de moins, l’ancien capitaine du SCO est déterminé à s’imposer dans son club de cœur. Il peut être la très belle surprise de la saison prochaine à Marseille selon Yacine Youssfi, suiveur assidu de l’OM sur X et intervenant régulier sur le site Football Club de Marseille.

« Dans cet OM qui manque de moyens, il va aussi falloir penser à relancer des joueurs de l’effectif actuel. Abdelli coche les cases. C’est un bon joueur qui est arrivé dans des conditions compliquées la saison dernière, mais je suis persuadé qu’il peut faire une bonne saison » a publié notre confrère sur son compte X. Un optimisme peu partagé par la communauté olympienne pour le moment, qui a globalement du mal à s’enthousiasmer pour la saison à venir et plus encore depuis l’annonce du départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe pour seulement 42 millions d’euros bonus compris. Reste maintenant à voir si Himad Abdelli parviendra à faire taire ses nombreux détracteurs en s’imposant comme un titulaire en Provence l’an prochain sous les ordres de Bruno Genesio.