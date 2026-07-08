Endrick de retour à l'OL, Madrid ouvert la porte

Endrick de retour à l'OL, Madrid ouvert la porte

OL08 juil. , 12:00
parClaude Dautel
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L'équipe du Brésil est sortie par la petite porte du Mondial, et Endrick n'a pas réellement brillé quand Carlo Ancelotti a fait appel à lui. Du côté du Real Madrid, on se pose des questions sur l'attaquant de la Seleçao et forcément l'hypothèse d'un prêt est de nouveau dans l'air.
Éliminé par la Norvège, le Brésil a fait un passage fantomatique dans cette Coupe du Monde. Et comme l'a raconté la presse sud-américaine, lorsque l'avion de la délégation brésilienne a quitté les États-Unis, mardi, il n'y avait à bord qu'un seul joueur, Danilo. La totalité des autres footballeurs de la Seleçao étaient déjà partis par leurs propres moyens. Cela en dit long sur l'état de l'équipe de Carlo Ancelotti. Parmi les joueurs qui ont aussitôt filé, il y a Endrick. Le joueur prêté à l'Olympique Lyonnais par le Real Madrid pensait bien pouvoir profiter du Mondial pour se mettre en valeur. Mais Ancelotti ne lui a pas réellement fait confiance, et en plus quand Endrick a joué, il a été transparent à l'image de cette action de but ratée contre la Norvège. En Espagne, la presse sportive raconte que du côté de Florentino Perez, on se demande sérieusement s'il faut miser sur Endrick.

Madrid ne croit plus trop en Endrick

« Endrick sème le doute », écrit, par exemple, Joel Guerrero, journaliste pour AS. Ce dernier explique que lorsqu'il va revenir de ses vacances post-Mondial, le jeune attaquant brésilien aura une conversation approfondie avec José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le Special One l'a déjà fait savoir, il accorde une confiance totale à Gonzalo Garcia, l'attaquant de 22 ans formé à la Castilla et qui est l'un des chouchous des supporters madrilènes. Autrement dit, de retour à Santiago-Bernabeu, et comme l'an dernier, Endrick aura une énorme concurrence. Au point que le quotidien sportif espagnol considère comme réaliste la possibilité qu'Endrick parte d'ici la fin du mercato estival.
Endrick a accepté de participer à la campagne du maillot de la saison prochaine
- Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
De quoi relancer les rumeurs sur un retour du jeune prodige brésilien à l'Olympique Lyonnais. Son passage de quelques mois dans la capitale des Gaules a été une réussite, et Endrick et sa compagne se sentent bien à Lyon. De là à envisager un retour de l'international brésilien à l'OL, il n'y a qu'un pas que personne n'a osé franchir pour l'instant du côté de Lyon. Le 3 juin dernier, invité de RMC, Matthieu Louis-Jean avait entrouvert la porte à un come-back d'Endrick : « Un retour d’Endrick ? À l'instant T, je dirais non. Impossible. Maintenant... Souvent, Endrick parle de Dieu (sourire). On verra par la suite. C'est un très bon garçon. Il a accepté de participer à la campagne du maillot de la saison prochaine ». Alors peut-être

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Derniers commentaires

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Ce fut un match de prépa, sans les titulaires de bases, juste pour reprendre les bases etc. Inclure les recrues aussi. Mais c'est bien de gagner le premier match ^^.

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

C’est pas faute d’essayer à ce mettre à votre niveau de ballon d’or des trolls mais effectivement c’est compliqué 😂 mais vous votre vie vous la passez en victime de trollage, un peut comme les algériens qui chouine à chaque fois qu’ils sont humilié aux foot😂

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Lui j'ai tellement du mal à le voir en ailier. Il est vraiment bon pour jouer derrière l'attaquant pour s'intercaler entre les lignes et aider avec ses frappes chirurgicales !

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉

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Popopopopo on joue le titre j'annonce 😎

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