PSG : Barcola à Liverpool, un accord annoncé

Malgré son contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale ne s’opposerait pas à son départ et l’ailier français ne serait pas insensible à l’intérêt de Liverpool.

Le parcours de l’équipe de France étant terminé, la situation de certains Bleus devrait évoluer dans les jours ou semaines à venir. On pense notamment à Bradley Barcola (23 ans) qui attendait la fin du Mondial pour reprendre ses discussions avec le Paris Saint-Germain . L’ailier parisien n’était pas parvenu à s’entendre avec ses dirigeants sur une prolongation avant le début du tournoi international. Difficile de dire si les deux parties finiront par se rapprocher. En tout cas, les informations à son sujet se contredisent.

Si Canal+ et son journaliste Olivier Tallaron assurent que Bradley Barcola n’a demandé aucun bon de sortie , et que le Paris Saint-Germain n’envisage pas son départ, la presse étrangère donne une version bien différente. Du côté de TEAMtalk par exemple, la thèse d’un transfert à Liverpool prend de l’ampleur. Le média anglais affirme que les Reds ont tout récemment repris contact avec la direction francilienne. On apprend que le club de la capitale, en quête de ventes sur le marché des transferts, accepte de transférer son ailier sous contrat jusqu’en 2028.

Barcola prêt à partir

A noter que Bradley Barcola serait lui aussi favorable à un envol en direction de Liverpool. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, souvent remplaçant dans les grands matchs des Parisiens, aimerait obtenir un rôle majeur au sein d’une nouvelle équipe. Le cador de Premier League serait donc confiant sachant qu’un accord avec l’international français ne devrait pas poser problème. Encore faudrait-il s’aligner sur les exigences du Paris Saint-Germain qui, compte tenu des prix du marché actuel, peut se permettre de réclamer beaucoup plus de 100 millions d’euros.