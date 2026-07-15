L'OM contraint de payer 12,4ME pour un transfert historique

Allez c’est reparti pour un tour de manège marseillais 😂😂😂 chaque année c’est le même refrain !! Champion en fin de saison, l’Europe va tremblé etc….
Donc le club qui lui a fait gagné 3 trophées des champions,3 l1,2 coupes de France,une super coupe de l'UEFA,une coupe intercontinentale de la FIFA et 2 ldc en 3 ans n'en font pas un top club mondial?
tant que le club aura comme proprietaire des gens de type basanés il deversera sa haine dessus,une facon detourné d'afficher son racisme latent
T’avais dit pareil pour boeteng ?🧐il me semble que non aux contraires mais bien évidemment ça touche un marseillais alors ça frétille direct
valeur transfertmark basé sur les stats, ages , parcours... le marché dicte le prix en fonction de bcp de critères! Tu ne vends pas pareil un jouer qui a un gros ou bas salaire, selon son âge mais aussi son exposition médiatique !! Avec greenwood , je suis d'acccord qu'il ne vaut pas 80/100M mais 60 M si !! Mais tu rajoute son historique , blacklisté en Angleterre et par ts les gros clubs ... ca donne les 39M
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨💸 Manchester United officially receive €12.4m from Mason Greenwood sell-on clause as consequence of his move to Fenerbahçe.