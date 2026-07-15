Greenwood

L'OM contraint de payer 12,4ME pour un transfert historique

OM15 juil. , 12:20
parClaude Dautel
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Le transfert de Mason Greenwood au Fenerbahçe est le plus gros de l'histoire de l'OM. Seul problème, Marseille va reverser une somme record à Manchester United et le bénéfice sera de zéro pour le club phocéen.
Si l'on veut voir les choses du côté positif, on retiendra que l'Olympique de Marseille a battu son record pour la vente d'un joueur en acceptant de lâcher Mason Greenwood pour 39 millions d'euros, une somme que Fenerbahçe paiera en trois fois. Pour un joueur recruté moyennant 26 millions d'euros il y a deux ans en provenance de Manchester United, le deal paraît plutôt. Même si sportivement ce n'est pas loin d'être une catastrophe pour l'OM, financièrement il y a un gros bug et c'est Fabrizio Romano qui en a révélé ce mercredi l'intensité. En effet, on sait que Stéphane Richard devait renvoyer un pourcentage de ce transfert de l'attaquant anglais à Manchester United. C'était dans le deal signé avec Pablo Longoria en 2024, et le nouveau président de l'OM n'a pas le choix. Mais on connaît désormais le prix exact que Marseille doit payer.
Fabrizio Romano confirme que sur les 39 millions d'euros promis à l'Olympique de Marseille, 12,4 millions d'euros iront directement dans les caisses du club anglais d'où est arrivé Mason Greenwood. Pas besoin d'être comptable pour constater que si vous retirez 12,4 ME des 39ME du transfert, vous tombez à 26,6 millions d'euros de « bénéfice » pour le club phocéen. Sachant que Mason Greenwood a coûté 26 millions d'euros lors de son acquisition, la plus-value n'est pas phénoménale, alors que les prestations sous le maillot de l'OM (48 buts en 81 matchs), ont largement contribué au retour en grâce d'un joueur à l'image ternie par le passé.

50ME pour Greenwood, l'offre qui n'est jamais arrivée

Du côté des supporters de Manchester United, on applaudit le coup réussi par les dirigeants mancuniens, lesquels avaient tout prévu lors du départ de Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille. Pour les fans de l'OM, la pilule est encore plus dure à avaler en connaissant le vrai prix de ce transfert, certains espéraient récemment que le club de Frank McCourt cède Greenwood pour 50 millions d'euros. On en est vraiment très loin.
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Allez c’est reparti pour un tour de manège marseillais 😂😂😂 chaque année c’est le même refrain !! Champion en fin de saison, l’Europe va tremblé etc….

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Donc le club qui lui a fait gagné 3 trophées des champions,3 l1,2 coupes de France,une super coupe de l'UEFA,une coupe intercontinentale de la FIFA et 2 ldc en 3 ans n'en font pas un top club mondial?

PSG : Barcola à Liverpool, un accord annoncé

tant que le club aura comme proprietaire des gens de type basanés il deversera sa haine dessus,une facon detourné d'afficher son racisme latent

Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine

T’avais dit pareil pour boeteng ?🧐il me semble que non aux contraires mais bien évidemment ça touche un marseillais alors ça frétille direct

L'OM contraint de payer 12,4ME pour un transfert historique

valeur transfertmark basé sur les stats, ages , parcours... le marché dicte le prix en fonction de bcp de critères! Tu ne vends pas pareil un jouer qui a un gros ou bas salaire, selon son âge mais aussi son exposition médiatique !! Avec greenwood , je suis d'acccord qu'il ne vaut pas 80/100M mais 60 M si !! Mais tu rajoute son historique , blacklisté en Angleterre et par ts les gros clubs ... ca donne les 39M

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