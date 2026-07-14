L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc

L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc

OL14 juil. , 13:00
parGuillaume Conte
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L'OL s'attaque à son secteur offensif au mercato, et le recrutement à venir du Sud-Coréen Jun-Ho Bae n'annonce rien de bon pour Pavel Sulc, plus que jamais sur le départ.
Essayer de faire aussi bien que le mercato estival, tout en rentabilisant les achats précédents, telle est la mission des dirigeants lyonnais pour l’été 2026. De nombreux coups sont tentés, et l’OL n’hésite pas à aller droit au but s’il est sûr de son coup. C’est le cas avec Jun-Ho Bae, milieu de terrain offensif de Stoke City. L’international sud-coréen n’a plus qu’une année de contrat avec son club actuel, et envisage de partir pour une meilleure exposition avec une équipe qualifiée en Coupe d’Europe, et désormais connue pour donner sa chance aux jeunes recrues.

Sulc, ça sent le départ cet été

A 22 ans, Jun-Ho Bae n’est pas un joueur déniché uniquement par l’OL. Trois autres clubs sont venus aux renseignements ces derniers temps, sa présence dans la sélection sud-coréenne pour le Mondial mettant forcément du monde sur les rangs. Selon Football Asian, qui suit l’actualité des joueurs asiatiques en Europe wotmament, l’Atlético de Madrid et l’Ajax ont déjà fait savoir leur intérêt pour son recrutement. Le Feyenoord était venu aux renseignements par le passé, preuve qu’à 22 ans, le milieu offensif ne laisse pas plusieurs gros clubs insensibles.

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Mais actuellement, le média spécialisé confirme que l’OL est bien le principal favori pour accueillir le Sud-Coréen, même si les discussions ne sont pas encore proche d’une conclusion. Un montant assez faible est envisagé pour ce transfert, de l’ordre de 4 millions d’euros, pour un joueur qui compte plus de 100 matchs en D2 anglaise.
Mais surtout, à l’OL comme chez les suiveurs du club rhodanien, personne n’est dupe. Avec ce profil de joueur offensif en électron libre, capable de jouer dans l’axe ou sur un coté, cette arrivée donnerait le feu vert à un départ de Pavel Sulc. Le Tchèque possède une belle cote après sa première saison réussie, et l’OL a de plus en plus envie de le vendre pour profiter de sa réussite du précédent exercice. Les pièces du puzzle se mettent en tout cas en place, même si cela n’empêche pas Lyon de toujours chercher un avant-centre pour cet été.
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Pourquoi tu affirme des choses à ma place ? T'es bizarre, rien que ton pseudo veux tout dire Bisous et allez la France

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Donc tu reconnais que tu dis de la merde..... alors FTG une bonne fois pour toute et tout le monde s'en portera mieux..... t'en as pas marre d'être con ?

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