« Mbappé synonyme d’élimination », ça chauffe en France

Capitaine de l'équipe de France et auteur de huit buts, soit autant que Lionel Messi, depuis le début du Mondial 2026 n'a pas pu empêcher l'élimination des Bleus. Un échec que la star tricolore va devoir assumer.

Kid de Bondy. Pour le consultant du WFC et de l'After Foot, Mbappé n'est plus vraiment en mesure d'inverser le destin d'une équipe. Il était attendu au tournant après une saison blanche au Real Madrid, Kylian Mbappé va donc quitter sans trophée la Coupe du Monde 2026, laquelle était un objectif avoué. Et quatre ans après l'énorme désillusion au Qatar contre l'Argentine, match durant lequel il avait été héroïque, l'attaquant vedette des Bleus n'a pas été loin d'être transparent contre l'Espagne. Alors que sa cote était remontée comme une fusée en France depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé se doute bien que l'échec face à la Roja va lui valoir bien des critiques. Et c'est déjà le cas, notamment de la part de Walid Acherchour, qui n'a pas hésité à s'en prendre frontalement au. Pour le consultant du WFC et de l'After Foot, Mbappé n'est plus vraiment en mesure d'inverser le destin d'une équipe.

Mbappé buteur mais plus sauveur

« On se rend compte avec Kylian Mbappé que malheureusement, même s’il a fait une grosse compétition, lorsque le niveau s'élève et que le collectif autour de lui est dans la machine à laver (sic), et bien c'est souvent synonyme d'élimination, que ce soit en club et même en sélection. On pouvait penser qu’avec l’équipe de France ça pouvait être différent. Mais là depuis 2022, entre l’Euro 2024 où il n’a pas été bon à cause de son masque et là contre l’Espagne où il a été plus ou moins transparent, il y a deux ou trois questions à se poser, explique Walid Acherchour, qui ne veut surtout pas tout mettre sur le dos du joueur madrilène.

On est sur une séquence où Mbappé c'est l'élimination. Le Mbappé providentiel ne fonctionne pas, ce n’est pas lui faire injure. Mbappé solo pouvait gagner des trophées dans le passé, mais maintenant tu ne peux plus. Je ne dis pas que c’est sa faute, mais ça soulève des questions, car cela a été le cas avec la France, mais aussi avec le Real Madrid, alors qu'il marque un nombre incroyable de buts. Ce projet-là est périmé. »