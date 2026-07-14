OL : Chermiti, il faudra deux miracles pour le faire signer

L'OL, qui a un coup de coeur pour Youssef Chermiti, se heurte à la volonté des Rangers de récupérer 25 ME, tandis que le joueur a pris la parole pour confier qu'il était très bien à Glasgow.

Le dossier Youssef Chermiti est en train de prendre une tournure folle, et cela ne fait pas les affaires de l ’Olympique Lyonnais . Matthieu Louis-Jean a repéré cet attaquant portugais de 21 ans aux Glasgow Rangers, après sa belle fin de saison avec le club écossais. Avec 15 buts marqués, et un potentiel jugé intéressant, il a le profil pour être l’avant-centre recherché par Paulo Fonseca pour cette saison. Mais à tous les niveaux, son recrutement commence à devenir compliqué.

Les Rangers veulent 24 ME pour Chermiti

Il y a tout d’abord la gourmandise des Rangers. Les pensionnaires d’Ibrox Park sont tentés par une vente de l’international espoirs portugais, mais demandent plus de 20 millions d’euros. L’OL serait prêt à faire un gros effort, en proposant 15 millions d’euros hors bonus, mais la formation écossaise est absolument impassible à ce sujet, et n’ouvre pas la porte aux négociations. Bien au contraire, c’est la somme de 24 millions d’euros qui est demandée pour envisager de vendre le joueur arrivé l’été dernier pour 10 ME en provenance d’Everton.

Et dans le même temps, Youssef Chermiti s’est livré à la presse écossaise, et il ne pousse clairement pas à un départ. « Je suis vraiment heureux ici. J’aime Glasgow, j’aime le club et je pense que tout le monde m’aime bien. J’ai encore beaucoup à prouver ici. Ces rumeurs ne me dérangent pas pour être honnête, je n’ai rien entendu de spécial, c’est juste du bruit extérieur. Je laisse ça à mes agents et ma faille et je suis concentré sur ma saison avec les Rangers, ma famille est heureuse ici et c’est ce qui compte », a fait savoir le joueur qui possède trois passeports : portugais, tunisien et cap-verdien.

L’OL n’a pas dit son dernier mot, mais les motifs d’encouragements sont bien maigres dans ce dossier, avec notamment un club écossais persuadé que le joueur peut réaliser une saison pleine et voir sa valeur encore augmenter à l’avenir.