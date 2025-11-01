OL : Michele Kang débloque 3ME pour Endrick

L'Olympique Lyonnais souhaite faire signer Endrick lors du prochain mercato hivernal. Et Michele Kang est appelée à la rescousse pour réussir à boucler la signature de l'attaquant brésilien du Real Madrid la semaine prochaine.

Depuis que Fabrizio Romano a révélé que l'OL était en bonne voie pour faire venir Endrick en janvier 2026 ce que le journaliste italien a encore confirmé ce samedi , une euphorie s'est installée du côté des supporters lyonnais, heureux de voir que leur club préféré était toujours en mesure de faire venir ce genre de joueur, notamment grâce aux excellentes relations que Lyon a avec le Real Madrid. Au moment où Paulo Fonseca est en manque d'attaquants, et surtout d'un buteur, la signature du joueur brésilien de 19 ans serait un énorme coup pour l'Olympique Lyonnais, mais aussi pour la Ligue 1. Cependant, tout cela ne sera pas gratuit, et à l'heure où l'OL a réduit sa masse salariale de 40% pour répondre aux exigences de la DNCG, Michele Kang va évidemment devoir faire un effort pour boucler l'opération. Le prêt d'Endrick sera évidemment un prêt payant, et l'OL devra payer une partie du salaire, donc sans un chèque de la femme d'affaires américaine, cette opération est illusoire.

Michele Kang prend les commandes de l'opération Endrick

À en croire nos confrères du Quotidien du Sport, Michele Kang, qui est consciente de la portée sportive et médiatique de la possible signature d'Endrick à l'Olympique Lyonnais en janvier prochain, a déjà fixé les règles du jeu avec le Real Madrid afin que personne ne perde du temps. « Michele Kang souhaite diminuer le montant du prêt, tout en augmentant le pourcentage du montant du salaire assuré par les Espagnols. La patronne de l’OL ne souhaite pas que l’opération totale coute plus de 3 millions d’euros. Pour y parvenir, la transaction pourrait être accompagnée de bonus, notamment liés au classement final des Lyonnais », précise le média sportif.

Endrick ne viendra pas à l'OL pour jouer la sixième place

A deux mois jour pour jour du début du marché hivernal des transferts, et avant de voir Endrick rejoindre le vestiaire lyonnais, il faut tout de même que l'équipe de Paulo Fonseca reste compétitive en Ligue 1, et cela passe par une victoire ce dimanche à Brest. Car l'attaquant brésilien ne souhaite pas s'engager, même pour quelques mois, avec une formation qui ne sera pas capable de jouer autre chose qu'un strapontin européen. Corentin Tolisso et ses coéquipiers vont donc devoir continuer à enchaîner les bonnes prestations, et une victoire dans une semaine contre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium serait clairement un sacré message envoyé à distance à Endric.