L'OL répond officiellement à la rumeur Endrick

L’OL est très intéressé par la possibilité de recruter Endrick en prêt lors du mercato hivernal. Une piste que Paulo Fonseca a commenté en conférence de presse.

En quête de renforts dans le secteur offensif dans l’optique du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a activé la piste Endrick . Ce n’est pas un secret, le Real Madrid veut trouver un point de chute en prêt pour l’international brésilien, et de nombreux clubs se sont positionnés à travers l’Europe. L’OL fait partie des projets qui intéressent l’attaquant de 18 ans, qui cherche une place de titulaire dans un bon club qui joue le haut de tableau dans son championnat. Lyon coche toutes les cases et dans la capitale des Gaules, Endrick aurait l’assurance d’un important temps de jeu alors que Paulo Fonseca ne compte que Martin Satriano en tant que pur avant-centre au sein de son effectif.

La rumeur Endrick a justement été commentée par l’entraîneur portugais ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement de l’OL sur la pelouse du Stade Brestois lors de la 11e journée de Ligue 1 à Francis-le-Blé. « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas là » a d’abord commenté Paulo Fonseca, sourire aux lèvres, avant de poursuivre. « Je veux avoir des bons joueurs, c’est sûr, et donc tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus » a conclu l’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan, qui ne dirait pas non à une éventuelle arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, mais qui refuse d’en dire plus pour le moment.

Il faut dire que malgré l’intérêt réciproque entre le buteur brésilien et l’OL, l’affaire est loin d’être dans le sac. Il y a deux jours, Hugo Guillemet confirmait que le dossier était plus complexe qu’il en avait l’air, notamment en raison du salaire imposant de l’ancien joueur de Palmeiras, lequel émarge à près de 400.000 euros par mois au Real Madrid. Des émoluments importants que l’OL aura bien du mal à assumer sans une prise en charge partielle du club merengue.