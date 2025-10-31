ICONSPORT_257824_0248

L'OL répond officiellement à la rumeur Endrick

OL31 oct. , 13:40
parCorentin Facy
0
L’OL est très intéressé par la possibilité de recruter Endrick en prêt lors du mercato hivernal. Une piste que Paulo Fonseca a commenté en conférence de presse.
En quête de renforts dans le secteur offensif dans l’optique du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a activé la piste Endrick. Ce n’est pas un secret, le Real Madrid veut trouver un point de chute en prêt pour l’international brésilien, et de nombreux clubs se sont positionnés à travers l’Europe. L’OL fait partie des projets qui intéressent l’attaquant de 18 ans, qui cherche une place de titulaire dans un bon club qui joue le haut de tableau dans son championnat. Lyon coche toutes les cases et dans la capitale des Gaules, Endrick aurait l’assurance d’un important temps de jeu alors que Paulo Fonseca ne compte que Martin Satriano en tant que pur avant-centre au sein de son effectif.
La rumeur Endrick a justement été commentée par l’entraîneur portugais ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement de l’OL sur la pelouse du Stade Brestois lors de la 11e journée de Ligue 1 à Francis-le-Blé. « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas là » a d’abord commenté Paulo Fonseca, sourire aux lèvres, avant de poursuivre. « Je veux avoir des bons joueurs, c’est sûr, et donc tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus » a conclu l’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan, qui ne dirait pas non à une éventuelle arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, mais qui refuse d’en dire plus pour le moment.

Lire aussi

Endrick à l’OL, il arrive !Endrick à l’OL, il arrive !
Endrick à l’OL, Carlo Ancelotti dit ouiEndrick à l’OL, Carlo Ancelotti dit oui
Il faut dire que malgré l’intérêt réciproque entre le buteur brésilien et l’OL, l’affaire est loin d’être dans le sac. Il y a deux jours, Hugo Guillemet confirmait que le dossier était plus complexe qu’il en avait l’air, notamment en raison du salaire imposant de l’ancien joueur de Palmeiras, lequel émarge à près de 400.000 euros par mois au Real Madrid. Des émoluments importants que l’OL aura bien du mal à assumer sans une prise en charge partielle du club merengue.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273168_0061
Monaco

Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !

Sidiki Chérif
OM

L’OM a créé un monstre au mercato

ICONSPORT_274378_0124
ASSE

Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée

Fil Info

14:00
Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !
14:00
L’OM a créé un monstre au mercato
13:20
Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée
13:00
L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée
12:40
OM : Marseille copie l'OL et recrute au Real Madrid
12:20
20 millions d’euros, l’OL se fait avoir en Turquie
12:00
PSG : Khvicha Kvaratskhelia salement accusé par L’Equipe
11:40
Liverpool : Arne Slot a trois GROS matchs pour sauver sa peau

Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Pas sur qu'il ait tort dans le dernier paragraphe Paris est cité 5 fois « Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée.

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ça n’a rien à voir avec le Pgégé …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Quand ils dominent trop la L1 est faible et quand c'est serré la ligue 1 est faible....

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Foutre01 quoi 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Bien sûr que ça indique la faiblesse de la FarmersLigue. Quand un troupeau supposé européen se fait remonter de 3 buts ou qu’un autre qui mène à 20mn de la fin et se fait rattraper alors oui , ça prouve simplement que le niveau des suiveurs est faible… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading