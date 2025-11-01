real madrid endrick et sa femme un contrat d amour delirant iconsport 239573 0167 381420
Endrick tout proche de l'OL

Endrick à l'OL, décision prise dans les prochains jours !

OL01 nov. , 10:30
parClaude Dautel
La venue d'Endrick à l'Olympique Lyonnais n'a jamais été aussi proche si l'on en croit Fabrizio Romano. Le journaliste italien fait une énorme annonce ce samedi.
Les négociations s'intensifient ces dernières heures entre l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid au point qu'à la veille du déplacement de l'OL à Brest, Fabrizio Romano affirme que du côté d'Endrick, on a désormais décidé de donner une priorité absolue à la proposition émise par le club rhodanien pour recruter l'attaquant brésilien jusqu'à la fin de la saison. Rien n'est encore signé entre les dirigeants de Lyon et de Madrid, et Endrick attend également que le deal soit aussi validé sur le plan salarial, mais les pièces du puzzle se mettent rapidement en place. Au point même que le journaliste italien, spécialiste mondial du mercato, révèle qu'une décision devrait être prise la semaine prochaine.
Révélée en milieu de semaine, la possible venue d'Endrick pour renforcer l'attaque de l'Olympique Lyonnais devrait donc se concrétiser extrêmement rapide, preuve que l'OL a trouvé des arguments pour convaincre la pépite brésilienne du Real Madrid de venir. Dans ce dossier, Lyon avait pourtant énormément de concurrents, notamment l'Olympique de Marseille qui avait également été cité comme un possible point de chute en janvier prochain pour Endrick. Mais, en sous-marin, le club rhodanien a donc avancé ses pions et visiblement, même si rien n'est encore officiellement signé, les feux passent tous au vert. Paulo Fonseca aura donc un sacré renfort offensif, et si d'ici là son équipe tient le choc en Ligue 1 et en Europa League, il faudra clairement compter avec l'Olympique Lyonnais cette saison.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
