OL : Endrick, un échange diabolique menace Lyon

OL01 nov. , 8:00
parMehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais fait partie des grands favoris pour accueillir Endrick au mercato de janvier. Le jeune attaquant du Real Madrid apprécie le projet rhodanien qui lui offre un temps de jeu maximal. Cependant, Manchester United a un plan pour battre l'OL sur le gong.
En quelques jours, l'Olympique Lyonnais a frappé un grand coup au mercato. Les Gones sont annoncés comme les principaux favoris pour obtenir le prêt d'Endrick en janvier prochain. Le jeune prodige brésilien est suivi par de nombreuses formations européennes dont notamment Marseille, Stuttgart ou encore la Juventus. Mais, l'attaquant de 19 ans privilégie Lyon à ce stade. Boudé par Xabi Alonso au Real Madrid, il veut beaucoup de temps de jeu en 2026. Assez limité au niveau des attaquants, l'OL est le point de chute idéal.

Man United a le plan parfait pour Endrick

Il faut dire que Paulo Fonseca doit choisir entre Martin Satriano, aux statistiques faméliques, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. L'entraîneur portugais n'ose pas utiliser ces deux derniers joueurs, âgés respectivement de 18 et 17 ans. Déjà buteur avec le Brésil, Endrick possède une longueur d'avance niveau expérience sur les deux jeunes lyonnais. Reste à finaliser le transfert. Une tâche loin d'être évidente sur le plan financier. Elle se complique désormais à cause d'un concurrent prestigieux, Manchester United.
Selon le site espagnol E-Noticies, les Red Devils proposent un échange Endrick-Kobbie Mainoo au Real Madrid. A l'instar du Brésilien, le jeune milieu anglais cire le banc depuis le début de saison. Il n'a débuté aucun match de Premier League malgré un potentiel reconnu de tous et un statut d'international anglais. L'idée mancunienne plaît beaucoup aux Merengue. Endrick pourrait progresser dans un club réputé et au sein du meilleur championnat du monde. De plus, Mainoo est un transfert intéressant pour densifier l'entrejeu madrilène. De quoi rendre heureux tout le monde, sauf bien sûr l'Olympique Lyonnais.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
