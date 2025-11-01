OL : Endrick, un échange diabolique menace Lyon

Le Bayern est une machine. Ils sont impressionnants, ça va être un très beau match, vraiment dommage que Doué se soit blessé car je pense que Dembele est hors de forme et que Doué va manquer, hâte de voir ce match
Tient l'alcoolique j'ai pu reprendre mon vrai compte qui date de plus de 10 ans,que je m'étais fait bannir. Tu dis quoi maintenant pour tout ce que tu as pu me dire ?
J'étais surpris aussi mais en conf Fonseca a expliqué que c'était Tolisso qui a demandé à sortir.
Faut voir la pondération quand même, un but marqué en PL vaut un peu plus qu'un but marqué en ligue Portugal. Après on peut aller plus loin dans le délire et dire qu'un péno vaut 0.75 but au lieu de 1 etc ... C'est pas un vol complet pour moi
Ce serait tellement mérité pour notre vice-capitaine ! 😍🔴🔵⭐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
🚨 Paulo Fonseca 🇵🇹 : « Endrick ? Je veux avoir des bons joueurs, c’est sûr, et donc 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗤𝗨𝗜 𝗢𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘́ 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗦. » 😁❤️💙 🎙️ conf. de presse