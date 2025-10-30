ol michele kang met fin aux privileges au groupama stadium iconsport 268698 0238 398306

« Here we go », l’OL annonce Endrick

OL30 oct. , 15:30
parEric Bethsy
4
Interrogé par un supporter au sujet de la piste Endrick, la présidente de l’Olympique Lyonnais Michele Kang a confirmé la probable signature de l’attaquant du Real Madrid. Mais pas sûr que la dirigeante ait vraiment compris la question du fan.
Dans une période où l’Olympique Lyonnais débute ses matchs sans véritable avant-centre, la piste menant à Endrick ne laisse pas les supporters insensibles. Certains ont bien du mal à y croire et redoutent de fausses rumeurs lancées par des agents, quand d’autres s’emballent et vont directement chercher les informations auprès des décideurs. Un fan rhodanien a en effet rencontré Michele Kang à bord de son véhicule et en a profité pour interroger la présidente des Gones.
« Endrick, here we go ? », a-t-il demandé à l’Américaine, en utilisant la célèbre expression du journaliste Fabrizio Romano réputé pour sa fiabilité sur les infos mercato. « Here we go », a ensuite répondu la dirigeante qui confirmait ainsi la probable signature de l’attaquant du Real Madrid. Seulement voilà, les images relayées par le supporter sur le réseau social X montrent bien que Michele Kang n’a pas compris la question. Mieux vaut éviter de prendre sa réponse au sérieux pour le moment. L’Olympique Lyonnais et son public peuvent néanmoins se montrer confiants si l’on en croit la tendance évoquée ces dernières heures.

Lire aussi

La folle promesse de l’OL à EndrickLa folle promesse de l’OL à Endrick
Cantonné au banc des remplaçants à la Maison Blanche, l’international brésilien souhaite retrouver du temps de jeu et de l’exposition afin de disputer la Coupe du monde 2026. Le Merengue de 19 ans considère le club rhodanien comme la meilleure destination possible, la place d’avant-centre titulaire étant disponible. En plus de l’accord du jeune talent, il faudra également s’entendre avec le Real Madrid qui souhaite conclure un prêt payant et réclamer la prise en charge d’une bonne partie du salaire d’Endrick.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_275398_0278
TV

Deux millions sur deux multiplex, Ligue 1+ a cartonné

ICONSPORT_262051_0005
Foot Europeen

Officiel : La Juventus annonce l'arrivée de Luciano Spalletti

ICONSPORT_273736_0067
OL

Endrick à l’OL, Carlo Ancelotti dit oui

l1 longoria appelle a un abonnement massif a ligue 1 iconsport 265287 0104 397116
OM

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Fil Info

19:00
Deux millions sur deux multiplex, Ligue 1+ a cartonné
18:36
Officiel : La Juventus annonce l'arrivée de Luciano Spalletti
18:30
Endrick à l’OL, Carlo Ancelotti dit oui
18:00
L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes
17:30
Le PSG a une nouvelle chance avec Kolo Muani
17:02
Real : Vinicius viré du onze, Xabi Alonso va oser
16:47
Bastia : Après Tavenot, Antonetti acte aussi son départ
16:30
OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup
16:00
L'Angleterre a flashé sur le coach à la mode en Ligue 1

Derniers commentaires

OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...

Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

Ce message vous a été offert par la troll company.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading