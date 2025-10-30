« Here we go », l’OL annonce Endrick

Interrogé par un supporter au sujet de la piste Endrick, la présidente de l’Olympique Lyonnais Michele Kang a confirmé la probable signature de l’attaquant du Real Madrid. Mais pas sûr que la dirigeante ait vraiment compris la question du fan.

Dans une période où l’Olympique Lyonnais débute ses matchs sans véritable avant-centre, la piste menant à Endrick ne laisse pas les supporters insensibles. Certains ont bien du mal à y croire et redoutent de fausses rumeurs lancées par des agents, quand d’autres s’emballent et vont directement chercher les informations auprès des décideurs. Un fan rhodanien a en effet rencontré Michele Kang à bord de son véhicule et en a profité pour interroger la présidente des Gones.

« Endrick, here we go ? », a-t-il demandé à l’Américaine, en utilisant la célèbre expression du journaliste Fabrizio Romano réputé pour sa fiabilité sur les infos mercato. « Here we go », a ensuite répondu la dirigeante qui confirmait ainsi la probable signature de l’attaquant du Real Madrid. Seulement voilà, les images relayées par le supporter sur le réseau social X montrent bien que Michele Kang n’a pas compris la question. Mieux vaut éviter de prendre sa réponse au sérieux pour le moment. L’Olympique Lyonnais et son public peuvent néanmoins se montrer confiants si l’on en croit la tendance évoquée ces dernières heures.

Lire aussi La folle promesse de l’OL à Endrick

Cantonné au banc des remplaçants à la Maison Blanche, l’international brésilien souhaite retrouver du temps de jeu et de l’exposition afin de disputer la Coupe du monde 2026. Le Merengue de 19 ans considère le club rhodanien comme la meilleure destination possible, la place d’avant-centre titulaire étant disponible. En plus de l’accord du jeune talent, il faudra également s’entendre avec le Real Madrid qui souhaite conclure un prêt payant et réclamer la prise en charge d’une bonne partie du salaire d’Endrick.