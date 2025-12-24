CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan

OL : Le cas Karabec déjà réglé

Il est peut être moi s bien en ce moment et es sorti du onze, mais j’aimais bien ses matchs de debit de saison, je le trouve pas si mauvais qu’on peut le lire, suis je le seul? Bien entendu, on parle d’un joueur a 3m€, pas de Ronaldo, hein!