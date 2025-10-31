ICONSPORT_249632_0018

Endrick à l’OL, il arrive !

OL31 oct. , 8:20
parGuillaume Conte
14
Le prêt d'Endrick du Real Madrid à l'Olympique Lyonnais est en train de se réaliser. Avec deux mois d'avance, l'accord est désormais considéré comme très proche.
Deux mois avant le début du mercato, l’idée de voir Endrick venir renforcer l’attaque de l’OL devient de plus en plus concrète. Si l’OM et le PSG avaient été cités dans un premier temps, le forcing de la formation rhodanienne est en train de payer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la version sud-américaine d’ESPN affirme de manière de plus en plus certaine que l’attaquant du Real Madrid est très bien parti pour rejoindre l’OL.
Aucun accord financier n’a été trouvé avec la Maison Blanche pour le moment, mais le fait qu’il s’agisse d’un prêt sec de six mois permet de clarifier les choses entre les deux clubs. C’est pour le moment avec le clan d’Endrick que les discussions se passent principalement.
Et à ce niveau, l’accord est quasiment total pour que l’ancien joueur de Palmeiras, cantonné au banc depuis le début de la saison, vienne renforcer l’effectif lyonnais. Le fait que l’OL ait besoin d’un avant-centre est primordial, car cela lui assure du temps de jeu en quantité en vue de la Coupe du monde 2026. Ensuite, le lien entre Lyon et le Brésil est un point qui compte également, sachant que les joueurs brésiliens ont une histoire chargée et plutôt positive avec l’OL, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes pouvant lui confier à quel point l’environnement rhodanien convient aux joueurs sud-américains.

Lire aussi

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs moisL'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois
L'OL recrute un buteur qui écoeure la Ligue 1L'OL recrute un buteur qui écoeure la Ligue 1
Enfin, le courant est passé avec Paulo Fonseca, technicien portugais qui parle donc la même langue qu’Endrick, et qui rêve de récupérer un joueur capable de fixer les défenses et finir les actions. L’accord entre les deux parties est donc « imminent » selon ESPN, et tout cela en une semaine de discussions. 
Le fait que John Textor ne soit plus là, et que le club soit désormais géré de manière plus sereine, est également vu comme un point positif de la part d’Endrick. « Il est difficile d’imaginer un autre scénario que Lyon. L’accord ne sera pas remis en cause sauf catastrophe », a ainsi glissé un membre du clan du Brésilien à ESPN. Le média sportif assure que le Real Madrid est aussi proche d’un accord pour libérer son joueur, tout en prenant en charge une partie de son salaire, ce qui pourrait laisser 3 millions d’euros à la charge de l’OL. 
La méfiance est tout de même de mise, sachant que de nombreux clubs rêvent d’Endrick. Mais en s’y attaquant dès le mois d’octobre, Lyon a en tout cas marqué de gros points et possède une belle avance sur la concurrence.
14
Articles Recommandés
ICONSPORT_275392_0037
ASSE

ASSE : Déplacement annulé et interdit, double peine pour les Verts

ICONSPORT_275044_0103
Liga

« Dani Carvajal est un lâche », le Barça furieux après le Classico

ICONSPORT_275427_0030
OL

L'OL drague la DNCG avec ce chiffre colossal

ICONSPORT_256556_0066
Foot Europeen

Un arbitre effectue 18.000 paris, crise totale en Turquie

Fil Info

11:20
ASSE : Déplacement annulé et interdit, double peine pour les Verts
11:00
« Dani Carvajal est un lâche », le Barça furieux après le Classico
10:40
L'OL drague la DNCG avec ce chiffre colossal
10:20
Un arbitre effectue 18.000 paris, crise totale en Turquie
10:00
Transfert à 30 ME, à l'OM « il ne va pas rouler sur la L1 »
9:40
Dembélé demande un salaire de Ballon d'Or au PSG
9:20
Italie : Patrick Vieira va prendre la porte
9:00
PL : Chelsea surprend tout le monde avec son futur entraineur
8:40
OM : « Il l’a laissé marquer », cette recrue vedette prend cher

Derniers commentaires

Endrick à l’OL, il arrive !

En coupe d’Espagne notamment ou il a fini meilleur buteur l'année dernière. Si le mec voulait venir à Marseille t'aurais déjà sont maillot floqué, mais t'as le seum parce qu'il préfère l'OL.

Endrick à l’OL, il arrive !

faut voir le temps jouer aussi

Endrick à l’OL, il arrive !

Le chantier de cet été sera de vendre les grosses valeurs de l'effectif pour combler les dettes et recruter malin en espérant que ça marche aussi bien que cet été. Et à moins d'une qualification en LDC, ce sera rebelote l'année d'après.

Endrick à l’OL, il arrive !

3M d'euros de salaires est ce que Lyon peut se le permettre là est la question est ce que le Réal avec un autre prétendant qui peut prendre en charge l'intégralité du salaire et qui a une visibilité égale ou supérieure à Lyon n'aurait pas la préférence du Réal et du coup par la même occasion celle du joueur?

Endrick à l’OL, il arrive !

Allez hop c'est parti pour un article quotidien. il vient, il vient plus, il vient un petit peu, il vient plus. Il vient, il vient plus....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading