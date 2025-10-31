Endrick à l’OL, il arrive !

Le prêt d'Endrick du Real Madrid à l'Olympique Lyonnais est en train de se réaliser. Avec deux mois d'avance, l'accord est désormais considéré comme très proche.

Deux mois avant le début du mercato , l’idée de voir Endrick venir renforcer l’attaque de l’OL devient de plus en plus concrète. Si l’OM et le PSG avaient été cités dans un premier temps, le forcing de la formation rhodanienne est en train de payer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la version sud-américaine d’ESPN affirme de manière de plus en plus certaine que l’attaquant du Real Madrid est très bien parti pour rejoindre l’OL.

Aucun accord financier n’a été trouvé avec la Maison Blanche pour le moment, mais le fait qu’il s’agisse d’un prêt sec de six mois permet de clarifier les choses entre les deux clubs. C’est pour le moment avec le clan d’Endrick que les discussions se passent principalement.

Et à ce niveau, l’accord est quasiment total pour que l’ancien joueur de Palmeiras, cantonné au banc depuis le début de la saison, vienne renforcer l’effectif lyonnais. Le fait que l’OL ait besoin d’un avant-centre est primordial, car cela lui assure du temps de jeu en quantité en vue de la Coupe du monde 2026. Ensuite, le lien entre Lyon et le Brésil est un point qui compte également, sachant que les joueurs brésiliens ont une histoire chargée et plutôt positive avec l’OL, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes pouvant lui confier à quel point l’environnement rhodanien convient aux joueurs sud-américains.

Enfin, le courant est passé avec Paulo Fonseca, technicien portugais qui parle donc la même langue qu’Endrick, et qui rêve de récupérer un joueur capable de fixer les défenses et finir les actions. L’accord entre les deux parties est donc « imminent » selon ESPN, et tout cela en une semaine de discussions.

Le fait que John Textor ne soit plus là, et que le club soit désormais géré de manière plus sereine, est également vu comme un point positif de la part d’Endrick. « Il est difficile d’imaginer un autre scénario que Lyon. L’accord ne sera pas remis en cause sauf catastrophe », a ainsi glissé un membre du clan du Brésilien à ESPN. Le média sportif assure que le Real Madrid est aussi proche d’un accord pour libérer son joueur, tout en prenant en charge une partie de son salaire, ce qui pourrait laisser 3 millions d’euros à la charge de l’OL.

La méfiance est tout de même de mise, sachant que de nombreux clubs rêvent d’Endrick. Mais en s’y attaquant dès le mois d’octobre, Lyon a en tout cas marqué de gros points et possède une belle avance sur la concurrence.