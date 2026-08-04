OL : Endrick encore prêté, Lyon n'en veut plus

OL : Endrick encore prêté, Lyon n'en veut plus

OL04 août , 8:20
parClaude Dautel
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Prêté lors du dernier mercato d'hiver à l'OL, Endrick a retrouvé le Real Madrid après un Mondial très mitigé durant lequel il a eu un maigre temps de jeu. La presse espagnole affirme ce lundi que le club espagnol a reçu une offre d'un club pour un nouveau prêt de l'attaquant.
Débarqué à l'Olympique Lyonnais pour avoir du temps de jeu et donc une chance de convaincre Carlo Ancelotti, Endrick a réussi ce challenge puisque le jeune attaquant brésilien était au Mondial avec la Seleçao. Mais, le joueur, qui a fêté ses 20 ans le 21 juillet dernier, n'a pas réellement eu l'occasion de briller aux États-Unis, et il est rentré au Brésil avec ses coéquipiers la tête basse. De retour à l'entraînement au Real Madrid, où il découvre les méthodes de José Mourinho, Endrick ignore de quoi sera fait son avenir, le Special One n'ayant pas encore définitivement tranché le concernant. Mais, le média spécialisé espagnol Fichajes annonce ce lundi qu'un premier club a déjà contacté le Real Madrid pour se faire prêter Endrick.

L'AS Rome imite Lyon dans ce dossier

Selon Hector Andreu, journaliste espagnol, ce sont les dirigeants non pas de l'OL mais de l'AS Rome qui ont proposé à Florentino Perez de se faire prêter l'attaquant brésilien en échange d'une prise en charge d'une partie du salaire de ce dernier. Le club italien s'est totalement inspiré de la manière dont les dirigeants lyonnais avaient convaincu le patron du Real Madrid de prêter Endrick. « L’AS Rome a fait part de son intérêt par l'intermédiaire de son directeur sportif, Tony D'Amico , qui a déjà pris contact avec des représentants du Real Madrid. L'opération envisagée consiste en un prêt avec option d'achat. Le club de Serie A souhaite recruter Endrick sans pour autant le transférer définitivement dans l'immédiat. Une clause de rachat permettrait au Real Madrid de le racheter s'il poursuit sa progression durant son séjour en Italie », affirme notre confrère.
En tout début de mercato, le retour d'Endrick à l'Olympique Lyonnais avait été évoqué, notamment parce que Matthieu Louis-Jean avait laissé planer le mystère lorsque la question d'un nouveau prêt d'Endrick avait été évoquée avec lui. De son côté, Fichajes ne parle pas du tout de l'OL dans cette opération.

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Jamais bon de garder un joueur contre ça volonté si il est démotivé il fera une saison de merde et l'année prochaine Paris sera obligé de le brader alors 100M +des bonus tu dois le vendre.

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encore un eclopé... putain

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J 'aime cette fermeté bassé sur des faits . La PL c'est inventé un prix de "marché " à eux de s'y tenir ...

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Je ne le sent pas fiable du tout ce joueur, si on le rate, aucun regret et même s il venait à signer, je trouve qu il fait déjà un peu trop sa diva, je lui laisse le bénéfice du doute du fait que Enrique l apprécie vraiment, mais aucun doute que campos a un autre plan.

Le PSG annonce déjà la fin du dossier Godts

Dro, moi je le vois affuté, encore un peu timide mais il a que 18 ans et absolument aucun doute sur son niveau en milieu offensif et même a droite

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