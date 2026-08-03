Le PSG surveille une merveille mexicaine de 17 ans

Le Paris Saint-Germain le démontre encore lors de ce mercato, Luis Campos cherche désormais des joueurs jeunes qui ne sont pas réellement des stars déjà avérées. C'est dans ce cadre que le PSG s'intéresse de très près à Gilberto Mora, international mexicain de 17 ans.

Ils ne sont pas nombreux les footballeurs à compter 12 sélections avec leur équipe nationale à l'âge de 17 ans, et en plus d'avoir joué un Mondial. Pourtant, c'est ce que réalise actuellement Gilberto Mora, jeune milieu offensif mexicain, sous contrat avec le club de Tijuana jusqu'en 2029. Forcément, plusieurs clubs européens ont déjà un œil attentif sur les performances du joueur d'El Tri. Parmi ces clubs, il y a Benfica, le Borussia Dortmund et Manchester United qui sont récemment venus prendre des renseignements. Mais, selon l'insider PSGInside_Actu, le Paris Saint-Germain suit également depuis un an les performances de Gilberto Mora et pourrait dégainer pour le petit prodige mexicain.

17 ans et 12 sélections, le PSG est dans le coup

Du côté du PSG, le milieu de terrain ne constitue pas la priorité absolue de ce mercato. La direction parisienne souhaite d'abord finaliser plusieurs dossiers à d'autres postes avant d'éventuellement accélérer sur cette piste (...) Son profil est toujours observé par la cellule de recrutement parisienne, mais le club n'a pas encore décidé de passer à l'offensive », précise PSGInside_Actu. Cependant l'insider parisien, qui avait été le premier à annoncer l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Mika Godts en mars dernier, précise que si Luis Campos suit de très près les performances de Gilberto Mora, aucune discussion n'a commencé avec Tijuana et avec les représentants de celui qui est présenté comme l'une des pépites du football mexicain. «», précise PSGInside_Actu.

Preuve que Gilberto Mora enthousiasme de plus en plus de monde, la valeur de ce dernier est passée de 10 millions d'euros en mai dernier à 25 millions au début de ce mois d'août. Il est vrai que le milieu offensif a réalisé de belles prestations avec l'équipe du Mexique lors du dernier Mondial. A voir si le PSG va se lancer sur un profil qui correspond désormais aux exigences des dirigeants parisiens.