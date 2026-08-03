OL : Fofana en partance vers l'Atalanta ?

Malick Fofana est bien dans le groupe lyonnais qui jouera mardi contre le Sparta Prague, mais l'ailier belge pourrait changer rapidement d'air et rejoindre un club italien qui, de son côté, disputera le tour de qualification de la Ligue Europa Conférence.

Deux ans et demi après avoir rejoint l'Olympique Lyonnais en provenance de La Gantoise, Malick Fofana pourrait quitter l'OL, après une saison totalement gâchée par une grave blessure à la cheville. En effet, malgré une période compliquée suite à cette absence longue durée, qui l'a vu disparaître de l'équipe de Belgique au pire moment, le joueur de 21 ans suscite l'intérêt de plusieurs clubs. Si le nom de Malick Fofana a récemment été cité du côté de Tottenham, mais plus encore du RB Leipzig, ce lundi, Matteo Moretto révèle que l'Atalanta Bergame s'intéresse de très près au joueur de l'Olympique Lyonnais. A deux ans de la fin de son contrat avec l'OL, Fofana est toujours valorisé à hauteur de 30 millions d'euros par Transfermarkt, et cela pourrait être le bon moment pour le céder.

Fofana en route vers l'Italie

La semaine passée, bien malgré lui, Malick Fofana s'est retrouvé au milieu d'une histoire abracadabrantesque sur les réseaux sociaux. En effet, un site de supporters lyonnais avait affirmé, à tort, que l'attaquant belge ne figurait pas dans la liste transmise par l'OL à l'UEFA pour jouer le troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Face au buzz qui enflait, un rectificatif avait été apporté, l'Olympique Lyonnais n'ayant évidemment pas choisi de se passer de Malick Fofana pour la double confrontation face au Sparta Prague.

A savoir si Paulo Fonseca l'utilisera pour ces deux matchs décisifs. Car Malick Fofana a seulement fait son retour le 24 juillet dernier, lors du match amical contre Wolfsburg. C’était sa première apparition de la préparation après sa blessure à la cheville droite en octobre dernier lors du match contre Strasbourg. Malgré cela, l'ailier belge est toujours dans le collimateur de plusieurs clubs, et donc de l'Atalanta.