Algérie : Petkovic viré, un entraîneur espagnol arrive

Jamais bon de garder un joueur contre ça volonté si il est démotivé il fera une saison de merde et l'année prochaine Paris sera obligé de le brader alors 100M +des bonus tu dois le vendre.
encore un eclopé... putain
J 'aime cette fermeté bassé sur des faits . La PL c'est inventé un prix de "marché " à eux de s'y tenir ...
Je ne le sent pas fiable du tout ce joueur, si on le rate, aucun regret et même s il venait à signer, je trouve qu il fait déjà un peu trop sa diva, je lui laisse le bénéfice du doute du fait que Enrique l apprécie vraiment, mais aucun doute que campos a un autre plan.
Dro, moi je le vois affuté, encore un peu timide mais il a que 18 ans et absolument aucun doute sur son niveau en milieu offensif et même a droite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading