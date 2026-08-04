Vladimir Petkovic

Algérie : Petkovic viré, un entraîneur espagnol arrive

Foot Mondial04 août , 9:00
parClaude Dautel
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Après plusieurs semaines de réflexion, et suite à un Mondial raté par les Fennecs, la fédération algérienne de football a annoncé le limogeage de Vladimir Petkovic.
« La Fédération Algérienne de Football (FAF) informe que la relation contractuelle la liant au sélectionneur national, M. Vladimir Petkovic, ainsi qu'à son staff technique, a officiellement pris fin ce jour, d'un commun accord. La FAF tient à exprimer sa profonde gratitude à M. Vladimir Petkovic et à l'ensemble de son staff pour leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement durant les vingt-neuf (29) mois passés à la tête de l'équipe nationale. La Fédération leur adresse ses sincères remerciements pour le travail accompli et leur souhaite plein succès dans la poursuite de leur carrière professionnelle », indique la fédération algérienne dans un communiqué. Les choses devraient ensuite rapidement bouger à en croire les médias algériens, qui pense que l'on en saura plus dès la semaine prochaine.

Un entraîneur espagnol pour l'Algérie ?

La page Petkovic s'étant terminée sans gloire, l'Algérie va donc se mettre en quête d'un nouveau sélectionneur. Selon Compétition.dz, la FAF a d'ores et déjà décidé de confier les clés des Fennecs à un technicien espagnol, lequel devrait rapidement être officialisé. « Plusieurs candidatures sont actuellement à l'étude au niveau de la FAF dont 3 CV qui tiendraient la corde et qui seront soumis à l’approbation ce jeudi du Collège technique, appelé à donner des recommandations dans ce dossier épineux. Une chose est sûre, le prochain patron des Verts sera Espagnol. L'annonce officielle serait attendue la semaine prochaine », précise le média spécialisé algérien, qui ne dévoile cependant aucun nom d'entraîneur espagnol. Il est vrai qu'entre la victoire de Luis Enrique avec le PSG en Ligue des champions et bien évidemment le succès espagnol lors du Mondial sous les ordres de Luis de la Fuente, les techniciens ibériques sont à la mode.
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