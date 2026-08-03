Bacher
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OL : Felix Bacher, la tuile se confirme

OL03 août , 9:40
parCorentin Facy
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Comme redouté, Felix Bacher ne pourra pas participer au match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions entre l’OL et le Sparta Prague ce mardi à 20 heures en République Tchèque.
Très actif depuis le début du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a enregistré une nouvelle recrue dimanche matin avec la signature du solide défenseur autrichien Felix Bacher en provenance d’Estoril pour près de 5 millions d’euros bonus compris. « C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique Lyonnais. J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison et j’ai déjà hâte de jouer pour ce club et pour ses supporters. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime être un leader pour l’équipe et me donner à 100% sur le terrain » s’est exprimé le nouveau défenseur des Gones sur le site officiel du club rhodanien.
Felix Bacher a hâte de jouer sous les couleurs lyonnaises mais pour cela, il faudra attendre encore un peu. Comme pressenti dès l’annonce de sa signature, l’Autrichien ne sera malheureusement pas qualifié pour disputer le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague ce mardi, comme le confirme nos confrères du site Olympique et Lyonnais. « Interrogé par Olympique-et-Lyonnais, le club a confirmé que la "deadline était passée". Il faudra patienter jusqu'au barrage ou à la reprise de la Ligue 1 pour observer Felix Bacher à l’œuvre » écrit le média sur son compte X. Paulo Fonseca, en plus de devoir composer sans Moussa Niakhaté (suspendu), devra donc bel et bien se passer de son nouveau roc autrichien ce mardi en République Tchèque.

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