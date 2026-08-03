OL : Felix Bacher, la tuile se confirme

Les clubs anglais sont prêts à envoyer 130 millions sur le moindre anglais potable, je dis bien potable je ne parle pas de grand joueur, mais sur un joueur décisif sur deux victoires de suite en LDC ça bégaye, ils sont drôles.
Ce serait juste un remplaçant, son poste c’est celui que prend Mbappé donc bonne chance.
La C1 est vitale pour les clubs de L1
Ne rien céder ... 150 minimum ...
C'est site de merde ils savent pas quoi sortir
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