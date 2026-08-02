TV : Sparta Prague-OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OL affronte le Sparta Prague mardi soir lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Un premier rendez-vous important pour la formation de Paulo Fonseca.

A quelle heure suivre Sparta Prague-OL ?

La grande première de l’Olympique Lyonnais en match officiel se déroulera le mardi 4 août à 20h00. Pour ce match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, les coéquipiers de Corentin Tolisso affrontent le Sparta Prague au Stade de Letna en République tchèque.

Sur quelle chaîne suivre Sparta Prague-OL ?

La rencontre entre Prague et l’OL sera à suivre sur Canal+ à partir de 20 heures. Elle sera commentée par Stéphane Guy, Sidney Govou et Margot Dumont, qui lanceront eux aussi leur saison avec ce premier match officiel de la saison 2026-2027 pour un club français.

Les compos probables de Sparta Prague-OL :

Paulo Fonseca dispose d’un effectif assez large pour ce premier match de la saison. Des recrues sont arrivées assez vite à la demande de l’entraîneur portugais, qui pourra notamment compter sur Loïs Openda, recruté à la Juventus Turin il y a quelques jours. L’international belge n’est toutefois pas certain d’être titulaire, lui qui n’a pas encore joué en amical avec l’OL.

Le trio offensif pourrait donc, comme lors de la majorité des matchs de préparation, être composé de Boudache à droite, Duranville à gauche et Himbert dans l’axe, même si Malick Fofana et Ernest Nuamah postulent eux aussi. En défense, peu de doute avec la probable titularisation du quatuor Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo. Il y a un peu plus de doute au milieu de terrain après la blessure de Bidstrup en match amical, qui pourrait profiter à Tessmann.

Le onze probable du Sparta Prague : Kaderabek, Sevinsky, Zeleny, Mercado - Irving, Sochurek - Alcocer, Karabec, Haraslin - Kuchta

Le onze probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo - Tessmann, Morton, Tolisso - Boudache, Himbert, Duranville