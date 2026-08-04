PSG : Barcola va rester, Paris menace Liverpool

Les négociations ont débuté entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola. Mais la différence entre ce que proposent les Reds et ce qu'attend Paris est colossal et les dirigeants parisiens ne lâcheront rien.

Le Parisien révèle que le coût du transfert est un vrai problème épineux entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux de Liverpool. Car si les Reds ont les moyens de s'offrir Bradley Barcola, leur offre est tellement loin des attentes des champions d'Europe que l'on se demande comment un accord va pouvoir être trouvé. Fabrizio Romano l'a annoncé lundi, les discussions ont commencé entre le Paris Saint-Germain et Liverpool pour Bradley Barcola , et le club anglais aurait déjà transmis une offre légèrement supérieure à 100 millions d'euros au PSG. Le célèbre journaliste italien l'a reconnu, le dossier Barcola pourrait devenir la saga de l'été et aboutir seulement dans les dernières heures du mercato estival. Et c'est visiblement parti pour effectivement devenir un vrai feuilleton, puisquerévèle que le coût du transfert est un vrai problème épineux entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux de Liverpool. Car si les Reds ont les moyens de s'offrir Bradley Barcola, leur offre est tellement loin des attentes des champions d'Europe que l'on se demande comment un accord va pouvoir être trouvé.

Le PSG intraitable pour le prix de Barcola

Selon nos informations, le club ne discutera pas à moins de 160-170 millions d’euros », précise le quotidien francilien. Le différentiel avec les 100 millions d'euros déjà offerts par le club anglais est donc très important. Mais, du côté du PSG, on estime que si Les journalistes du Parisien le confirment, le Paris Saint-Germain a balayé d'un revers de la main la première proposition de Liverpool et n'a pas l'intention de trop perdre de temps à marchander pour leur attaquant international. «», précise le quotidien francilien. Le différentiel avec les 100 millions d'euros déjà offerts par le club anglais est donc très important. Mais, du côté du PSG, on estime que si Chelsea a payé 137 millions d'euros pour Morgan Rogers , lequel est loin d'avoir les qualités et le palmarès de Bradley Barcola, alors Liverpool doit impérativement mettre plus pour recruter celui que Luis Enrique garderait bien dans son effectif.

Dans les bureaux du Paris Saint-Germain, on se dit que l'ancien Lyonnais a encore deux ans de contrat et que même si Bradley Barcola a déjà discuté avec Andoni Iraola, il ne sera pas vendu à n'importe quel prix cet été. Liverpool sait désormais à quoi s'en tenir et si le club anglais veut réellement recruter le joueur de 23 ans, il va falloir faire un sacré effort financier.