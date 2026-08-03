OM : Jeffrey De Lange est furieux

Persuadé qu'il allait pouvoir retourner à Twente, où il s'était fait connaître, Jeffrey De Lange n'a pas du tout aimé que les dirigeants marseillais soient intraitables avec le club néerlandais, au point de faire capoter une opération qui semblait être scellée.

L'Equipe, au moment des négociations, les dirigeants marseillais se seraient montrés trop gourmands pour laisser filer un joueur qui sera libre dans un an. Après deux offres refusées, Twente a donc jeté l'éponge et devrait faire signer dans les prochaines heures, selon la presse néerlandaise, Joël Drommel, le gardien du PSV. Tandis que le dossier Geronimo Rulli semble s'éterniser, Manchester City ne paraissant plus aussi pressé de faire signer le gardien de but argentin de l'OM, Jeffrey De Lange pourrait lui se retrouver gardien de but numéro 1 de l'Olympique de Marseille pour son ultime année de contrat avec le club phocéen. Cette situation est assez étonnante, mais elle se profile sérieusement puisque c'est désormais certain, le portier néerlandais ne rejoindra pas Twente, alors qu'il était tombé d'accord avec son ancien club. Selon, au moment des négociations, les dirigeants marseillais se seraient montrés trop gourmands pour laisser filer un joueur qui sera libre dans un an. Après deux offres refusées, Twente a donc jeté l'éponge et devrait faire signer dans les prochaines heures, selon la presse néerlandaise, Joël Drommel, le gardien du PSV.

De Lange n'a pas du tout aimé

Cet échec des négociations entre l'Olympique de Marseille et le FC Twente a visiblement très agacé Jeffrey De Lange. « La tournure de ces négociations a fortement déplu à la doublure marseillaise. En fin de contrat dans un an, apprécié en interne, y compris par le nouveau staff, le portier néerlandais de 28 ans est surtout perçu comme une valeur marchande (...) Marseille ne peut pas se permettre de lâcher ses deux gardiens sans réelle solution de repli et De Lange pourrait finir par être promu par la force des choses », indique le quotidien sportif, qui confirme que le gardien de but néerlandais ne sait pas du tout ce qu'il adviendra de lui.

Tout cela intervient au moment où les rumeurs qui ont circulé sur la signature de Guillaume Restes, le jeune gardien de but du TFC, se sont totalement atténuées, l'OM n'ayant pas les moyens de faire une grosse offre à Toulouse pour son portier. Jeffrey De Lange pourrait donc être le numéro 1 de Marseille, ou poussé dehors à la dernière minute. On peut comprendre son ressentiment.