OM : Jeffrey De Lange est furieux

OM : Jeffrey De Lange est furieux

OM03 août , 22:30
parClaude Dautel
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Persuadé qu'il allait pouvoir retourner à Twente, où il s'était fait connaître, Jeffrey De Lange n'a pas du tout aimé que les dirigeants marseillais soient intraitables avec le club néerlandais, au point de faire capoter une opération qui semblait être scellée.
Tandis que le dossier Geronimo Rulli semble s'éterniser, Manchester City ne paraissant plus aussi pressé de faire signer le gardien de but argentin de l'OM, Jeffrey De Lange pourrait lui se retrouver gardien de but numéro 1 de l'Olympique de Marseille pour son ultime année de contrat avec le club phocéen. Cette situation est assez étonnante, mais elle se profile sérieusement puisque c'est désormais certain, le portier néerlandais ne rejoindra pas Twente, alors qu'il était tombé d'accord avec son ancien club. Selon L'Equipe, au moment des négociations, les dirigeants marseillais se seraient montrés trop gourmands pour laisser filer un joueur qui sera libre dans un an. Après deux offres refusées, Twente a donc jeté l'éponge et devrait faire signer dans les prochaines heures, selon la presse néerlandaise, Joël Drommel, le gardien du PSV.

De Lange n'a pas du tout aimé

Cet échec des négociations entre l'Olympique de Marseille et le FC Twente a visiblement très agacé Jeffrey De Lange. « La tournure de ces négociations a fortement déplu à la doublure marseillaise. En fin de contrat dans un an, apprécié en interne, y compris par le nouveau staff, le portier néerlandais de 28 ans est surtout perçu comme une valeur marchande (...) Marseille ne peut pas se permettre de lâcher ses deux gardiens sans réelle solution de repli et De Lange pourrait finir par être promu par la force des choses », indique le quotidien sportif, qui confirme que le gardien de but néerlandais ne sait pas du tout ce qu'il adviendra de lui.
Tout cela intervient au moment où les rumeurs qui ont circulé sur la signature de Guillaume Restes, le jeune gardien de but du TFC, se sont totalement atténuées, l'OM n'ayant pas les moyens de faire une grosse offre à Toulouse pour son portier. Jeffrey De Lange pourrait donc être le numéro 1 de Marseille, ou poussé dehors à la dernière minute. On peut comprendre son ressentiment.

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Ça c’est la preuve que y’a même pas VM dans ce club quand on veux vraiment un Joueur on le fait Signer même avec un souci au Genou

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Ta bêtise est en concurrence avec ta mauvaise foi. Encore une fois la tchoin.

Le dossier Diomande tourne à la catastrophe, le PSG savait tout

N oublies pas que tu t adresses à un Serge le bouffon qui pense connaître le milieu du football mieux que ceux qui y travaillent, c est un peu notre idiot du village

L'OM veut relancer Jonathan David

Il faut vraiment être un teubé comme toi pour croire qu'il n'est pas possible de déduire que 3 emojis mdr et un autre de clown ne signifient pas autre chose qu'un troll puéril. Pas besoin de lire ce qu'il y a autour petit poussin... Tu devrais te contenter de tes petites images car dès que tu essaies de parler de logique et de faire des phrases, tu te ridiculises davantage.

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Mérite il a gagner quoi en sélection et en club cette annee ?? Si krava la pas c est une honte !!!! Après le ballon d or ça vaut pas grand chose....Maldini henry ribery etc que dal .

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