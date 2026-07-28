OL : Endrick finalement prêté, une porte s'ouvre

Après six mois de prêt passés à l'Olympique Lyonnais, Endrick est retourné au Real Madrid. Mais le mercato avançant dangereusement, la concurrence devient de plus en plus forte pour le Brésilien. De quoi obliger les Merengue à le prêter une nouvelle fois ?

La saison dernière, Endrick a totalement perdu son temps de jeu au Real Madrid du fait d'une longue convalescence suivie d'un manque de confiance accordée par Xabi Alonso. Prêté avec succès à l' Olympique Lyonnais lors de la deuxième moitié de saison, le Brésilien a réussi son pari et a obtenu son billet pour la Coupe du monde. Il est toutefois revenu bredouille à Madrid après un enchainement de prestations décevantes.

Et s'il pensait pouvoir enfin se battre pour une place dans le onze de départ madrilène la saison prochaine, Endrick voit désormais son club recruter à des postes offensifs, avec notamment l'arrivée prochaine de Yan Diomande. De quoi l'obliger à aller voir ailleurs, encore une fois ?

Endrick finalement prêté ?

Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid et José Mourinho n'ont pas encore définitivement tranché au sujet de l'avenir d'Endrick. Avant de décider, le Special One veut voir comment se comporteront tous les éléments offensifs lors de la préparation estivale. Une chose est toutefois certaine : si le nouvel entraineur des Merengue estime ne pas pouvoir lui accorder un temps de jeu suffisant pour sa progression, alors Endrick sera à nouveau prêté, cette fois pour une saison pleine.

Une aubaine pour l'Olympique Lyonnais ? Rien n'est moins sûr. Les Gones ont bien tenté de faire revenir Endrick mais les discussions n'ont pas abouti. Depuis, la cellule de recrutement lyonnaise s'est tournée vers l'arrivée en prêt de Loïs Openda en provenance de la Juventus. Le passage du Brésilien à l'OL a été remarqué, mais ce dernier, s'il est prêté, pourrait plutôt rester en Espagne, alors que le Real Betis est venu aux renseignements, toujours selon le site espagnol.