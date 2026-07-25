Mourinho pique sa première colère à cause de Vinicius

Mourinho pique sa première colère à cause de Vinicius

Liga25 juil. , 22:00
parEric Bethsy
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Pendant que le Real Madrid avance sur le transfert de Yan Diomandé, Vinicius Junior pourrait bien filer à Arsenal cet été. Une hypothèse à laquelle l’entraîneur madrilène José Mourinho s’oppose catégoriquement.
Déjà porté par une véritable armada, le Real Madrid va accueillir une star supplémentaire dans son secteur offensif. La Maison Blanche a bien avancé dans les discussions avec le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé. Longtemps annoncé proche du Paris Saint-Germain, avec qu’il s’était entendu sur un contrat jusqu’en 2031, l’international ivoirien a finalement ouvert la porte aux Merengue qui devraient boucler l’opération pour environ 120 millions d’euros.

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Même si l’ailier de 19 ans évolue régulièrement sur le couloir gauche, il semble clair que le Real Madrid l’imagine plutôt sur le côté droit. A moins que le club madrilène envisage le départ de Vinicius Junior. Rappelons que le Brésilien a entamé la dernière année de son contrat et que les discussions pour sa prolongation, débutées depuis de longs mois, n’ont toujours pas abouti à un accord. Les deux parties laissent filtrer une certaine sérénité quant à la suite des négociations. Mais plus le temps passe et plus la presse locale s’interroge. Les questions seront d’autant plus légitimes maintenant qu’Arsenal se tient à l’affût.
Selon les informations du Telegraph, les Gunners pensent à profiter de la situation de Vinicius Junior pour le recruter dès cet été. En cas de désaccord persistant entre le Real Madrid et son ailier, le finaliste de la dernière Ligue des Champions sera là. Mais dans ce feuilleton, il faudra aussi composer avec José Mourinho. Toujours d’après la même source, l’entraîneur madrilène s’opposera catégoriquement au départ de l’international brésilien. Le Portugais tient à conserver toutes ses stars. Difficile pour lui de ne pas s’imaginer avec une attaque composée de Yan Diomandé, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior.
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