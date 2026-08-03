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Rio Mavuba

Bordeaux : Mavuba pourrait quitter les Girondins

Bordeaux03 août , 22:00
parClaude Dautel
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Après la vente des Girondins de Bordeaux à Sparta Capital, Rio Mavuba, entraîneur du club au scapulaire, admet ne pas savoir s'il va continuer sa mission. L'ancien joueur est usé par les événements qui se succèdent. 
Depuis quelques jours les supporters bordelais sont partagés entre le plaisir de voir Gérard Lopez lâcher enfin les commandes de leur club préféré, et les premiers éléments en provenance des nouveaux propriétaires, lesquels ne seraient que de passage. Car c'est certain, Sparta Capital ne gardera pas le club au scapulaire, des investisseurs étant derrière tout cela. Autre séquence entrée dans la légende, le premier message de Dominique Delport annonçant qu'il devenait président du club, avant de répondre à des messages sur X (anciennement Twitter). Une séquence, qui selon Sud-Ouest, a valu au futur patron des Girondins un petit coup de règle sur les doigts dès dimanche. Mais, ce lundi soir, c'est un sujet très sérieux qui inquiète les fans bordelais. A savoir que Rio Mavuba, entraîneur de l'équipe première, pourrait rapidement quitter Bordeaux.

Le président des Girondins déjà recadré par les actionnaires

Selon Clément Carpentier, journaliste de Ici Gironde, cela grogne sérieusement dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux où les joueurs et le staff seraient à bout. Car même si Sparta Capital et Dominique Delport sont sur le devant de la scène, le CNOSF et la FFF n'ont pas encore validé le fait que les Girondins joueront en National la saison prochaine. Et pour Rio Mavuba, la coupe n'est pas loin d'être pleine. « Ces problèmes, le sportif n'en peut plus non plus. Si les joueurs continuent de s'entraîner et ont disputé vendredi dernier leur premier match amical, ils sont à bout. D'ailleurs, selon les informations d'ICI Gironde, Rio Mavuba a fait part de son ras-le-bol au club ces derniers jours et s'interroge fortement sur la poursuite de sa mission », affirment nos confrères. Entre le passage devant le CNOSG et un vestiaire en ébullition, cela risque de chauffer dans les prochains jours du côté du Haiilan.

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