OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines

Ça c’est la preuve que y’a même pas VM dans ce club quand on veux vraiment un Joueur on le fait Signer même avec un souci au Genou
Ta bêtise est en concurrence avec ta mauvaise foi. Encore une fois la tchoin.
N oublies pas que tu t adresses à un Serge le bouffon qui pense connaître le milieu du football mieux que ceux qui y travaillent, c est un peu notre idiot du village
Il faut vraiment être un teubé comme toi pour croire qu'il n'est pas possible de déduire que 3 emojis mdr et un autre de clown ne signifient pas autre chose qu'un troll puéril. Pas besoin de lire ce qu'il y a autour petit poussin... Tu devrais te contenter de tes petites images car dès que tu essaies de parler de logique et de faire des phrases, tu te ridiculises davantage.
Mérite il a gagner quoi en sélection et en club cette annee ?? Si krava la pas c est une honte !!!! Après le ballon d or ça vaut pas grand chose....Maldini henry ribery etc que dal .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading