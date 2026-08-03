OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines

Mads Bidstrup n'est pas dans le groupe lyonnais pour le match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, qui se jouera mardi soir contre le Sparta Prague. Le joueur danois est d'ores et déjà forfait pour le match retour dans une semaine à Lyon.

Pas de chance pour Paulo Fonseca, Mads Bidstrup, arrivé au tout début du mercato estival à l'Olympique Lyonnais en provenance de Salzbourg, ne sera pas disponible pour les deux rencontres que l'OL jouera contre le Sparta Prague. En conférence de presse, l'entraîneur rhodanien a confirmé que le joueur danois de 25 ans, recruté pour un peu plus de 10 millions d'euros, est blessé et ne sera pas remis avant plusieurs semaines. « Il a un problème sur le cartilage au niveau du genou. J'espère qu’il commencera à récupérer et à travailler les prochaines semaines pour vite revenir », a indiqué Paulo Fonseca, qui n'a pas voulu en dire plus sur la gravité de ce souci au genou. La saison passée, Mads Bidstrup avait manqué plusieurs matchs de son ancien club, d'abord pour un souci à l'ischio, puis pour un problème au mollet en fin de saison.