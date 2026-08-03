OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines

OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines

OL03 août , 22:50
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Mads Bidstrup n'est pas dans le groupe lyonnais pour le match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, qui se jouera mardi soir contre le Sparta Prague. Le joueur danois est d'ores et déjà forfait pour le match retour dans une semaine à Lyon.
Pas de chance pour Paulo Fonseca, Mads Bidstrup, arrivé au tout début du mercato estival à l'Olympique Lyonnais en provenance de Salzbourg, ne sera pas disponible pour les deux rencontres que l'OL jouera contre le Sparta Prague. En conférence de presse, l'entraîneur rhodanien a confirmé que le joueur danois de 25 ans, recruté pour un peu plus de 10 millions d'euros, est blessé et ne sera pas remis avant plusieurs semaines. « Il a un problème sur le cartilage au niveau du genou. J'espère qu’il commencera à récupérer et à travailler les prochaines semaines pour vite revenir », a indiqué Paulo Fonseca, qui n'a pas voulu en dire plus sur la gravité de ce souci au genou. La saison passée, Mads Bidstrup avait manqué plusieurs matchs de son ancien club, d'abord pour un souci à l'ischio, puis pour un problème au mollet en fin de saison.

Lire aussi

OL : Fofana en partance vers l'Atalanta ?OL : Fofana en partance vers l'Atalanta ?
L'OL confirme son intérêt pour international bien connu en Ligue 1L'OL confirme son intérêt pour international bien connu en Ligue 1
Articles Recommandés
Om Jeffrey De Lange Est Furieux
OM

OM : Jeffrey De Lange est furieux

Bordeaux Mavuba Pourrait Quitter Les Girondins
Bordeaux

Bordeaux : Mavuba pourrait quitter les Girondins

Le Psg Surveille Une Merveille Mexicaine De 17 Ans
PSG

Le PSG surveille une merveille mexicaine de 17 ans

Fofana
OL

OL : Fofana en partance vers l'Atalanta ?

Fil Info

03 août , 22:30
OM : Jeffrey De Lange est furieux
03 août , 22:00
Bordeaux : Mavuba pourrait quitter les Girondins
03 août , 21:30
Le PSG surveille une merveille mexicaine de 17 ans
03 août , 21:00
OL : Fofana en partance vers l'Atalanta ?
03 août , 20:30
L'OM tient son buteur, McCourt respire mieux
03 août , 20:10
Lens officialise la signature de Yacine Titraoui
03 août , 20:00
Lens : Toppmöller entre déjà en guerre contre ses cadres
03 août , 19:30
PSG : Ferran Torres attendu cette semaine, tout s'accélère
03 août , 19:00
L'OL confirme son intérêt pour international bien connu en Ligue 1

Derniers commentaires

OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines

Ça c’est la preuve que y’a même pas VM dans ce club quand on veux vraiment un Joueur on le fait Signer même avec un souci au Genou

OM : Jeffrey De Lange est furieux

Ta bêtise est en concurrence avec ta mauvaise foi. Encore une fois la tchoin.

Le dossier Diomande tourne à la catastrophe, le PSG savait tout

N oublies pas que tu t adresses à un Serge le bouffon qui pense connaître le milieu du football mieux que ceux qui y travaillent, c est un peu notre idiot du village

L'OM veut relancer Jonathan David

Il faut vraiment être un teubé comme toi pour croire qu'il n'est pas possible de déduire que 3 emojis mdr et un autre de clown ne signifient pas autre chose qu'un troll puéril. Pas besoin de lire ce qu'il y a autour petit poussin... Tu devrais te contenter de tes petites images car dès que tu essaies de parler de logique et de faire des phrases, tu te ridiculises davantage.

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Mérite il a gagner quoi en sélection et en club cette annee ?? Si krava la pas c est une honte !!!! Après le ballon d or ça vaut pas grand chose....Maldini henry ribery etc que dal .

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading