OM : Paixao vendu 35ME, un grand d'Europe entre en lice
Paixao - Olympique de Marseille

OM : Paixao vendu 35ME, un grand d'Europe entre en lice

OM04 août , 8:00
parClaude Dautel
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Le départ de Paixao de l'OM pourrait rapporter beaucoup d'argent au club de Frank McCourt. Cela tombe bien, un club anglais qui jouera la Ligue des champions s'intéresse désormais à l'attaquant brésilien.
Dans l'effectif marseillais, la totalité des joueurs sont à vendre, et ce n'est pas une légende urbaine. Amine Gouiri et Igor Paixao sont ainsi sur le marché, même si on a appris lundi que Bruno Genesio souhaitait si possible conserver l'attaquant international algérien, dont il pense qu'il peut devenir le vrai serial buteur de l'Olympique de Marseille sous ses ordres. Dans ce climat, Paixao, joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, doit bien sentir que son départ pourrait rapidement intervenir. Ces dernières semaines, on a évoqué l'intérêt de Leeds, mais le club anglais n'a pas fait d'offre pour un joueur que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ne laisseront pas partir l'attaquant de 26 ans à moins de 35 millions d'euros confirme L'Equipe.

Aston Villa entre dans la danse

Si Leeds n'a pas avancé dans le dossier Paixao, le quotidien sportif révèle qu'un autre club de Premier League est désormais très intéressé par le joueur marseillais. Ce club, c'est Aston Villa, vainqueur de la dernière Europa League, et qui va jouer la Ligue des champions après une saison particulièrement brillante en championnat. La formation entraînée par Unaï Emery s'est classée quatrième, et enchaîne les bonnes saisons. Autrement dit, le club de Birmingham a les moyens de mettre 35 millions sur Igor Paixao, et c'est ce que se disent les dirigeants de l'Olympique de Marseille, lesquels ne lâchent rien concernant le prix réclamé pour l'attaquant brésilien, acheté autour de 30 millions d'euros la saison passée à Feyenoord.
Cet intérêt d'Aston Villa ne s'est, pour l'instant, pas transformé en offre concrète, mais l'OM s'attend clairement à être attaqué au sujet d'Igor Paixao. De son côté, ce dernier ne semble pas du tout pressé de quitter l'Olympique de Marseille. Selon La Provence, le joueur et sa famille se sentent très bien en Provence, et ne sont pas pressés de rejoindre le Nord de l'Angleterre si le club phocéen décide de le vendre à Aston Villa ou à Leeds.

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Jamais bon de garder un joueur contre ça volonté si il est démotivé il fera une saison de merde et l'année prochaine Paris sera obligé de le brader alors 100M +des bonus tu dois le vendre.

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encore un eclopé... putain

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J 'aime cette fermeté bassé sur des faits . La PL c'est inventé un prix de "marché " à eux de s'y tenir ...

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Je ne le sent pas fiable du tout ce joueur, si on le rate, aucun regret et même s il venait à signer, je trouve qu il fait déjà un peu trop sa diva, je lui laisse le bénéfice du doute du fait que Enrique l apprécie vraiment, mais aucun doute que campos a un autre plan.

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Dro, moi je le vois affuté, encore un peu timide mais il a que 18 ans et absolument aucun doute sur son niveau en milieu offensif et même a droite

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