OM : Paixao vendu 35ME, un grand d'Europe entre en lice

Le départ de Paixao de l'OM pourrait rapporter beaucoup d'argent au club de Frank McCourt. Cela tombe bien, un club anglais qui jouera la Ligue des champions s'intéresse désormais à l'attaquant brésilien.

Aston Villa entre dans la danse

Si Leeds n'a pas avancé dans le dossier Paixao, le quotidien sportif révèle qu'un autre club de Premier League est désormais très intéressé par le joueur marseillais. Ce club, c'est Aston Villa, vainqueur de la dernière Europa League, et qui va jouer la Ligue des champions après une saison particulièrement brillante en championnat. La formation entraînée par Unaï Emery s'est classée quatrième, et enchaîne les bonnes saisons. Autrement dit, le club de Birmingham a les moyens de mettre 35 millions sur Igor Paixao, et c'est ce que se disent les dirigeants de l'Olympique de Marseille, lesquels ne lâchent rien concernant le prix réclamé pour l'attaquant brésilien, acheté autour de 30 millions d'euros la saison passée à Feyenoord.

Cet intérêt d'Aston Villa ne s'est, pour l'instant, pas transformé en offre concrète, mais l'OM s'attend clairement à être attaqué au sujet d'Igor Paixao. De son côté, ce dernier ne semble pas du tout pressé de quitter l'Olympique de Marseille. Selon La Provence, le joueur et sa famille se sentent très bien en Provence, et ne sont pas pressés de rejoindre le Nord de l'Angleterre si le club phocéen décide de le vendre à Aston Villa ou à Leeds.