OL : Les 30 millions d'Afonso Moreira ont disparu

L’OL n’a pas chômé depuis le début de l’été avec déjà sept recrues officialisées pour un total de 29,5 millions d’euros… soit exactement la somme récoltée grâce à la vente d’Afonso Moreira.

Paulo Fonseca souhaitait disposer d’un effectif quasiment complet pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été entendu. Son directeur sportif Matthieu Louis-Jean n’a pas chômé ces dernières semaines et a bouclé sept arrivées, dans le détail les suivantes : Mads Bistrup (10,5 ME), Julien Duranville (5 ME), Felix Bacher (4,3 ME), Noham Kamara (4,1 ME), Loïs Openda (prêt payant à 3,5 ME), Mohamed Ouédraogo (2,2 ME) et Kaïl Boudache (libre). De quoi aborder le rendez-vous face aux Tchèques avec un effectif compétitif.

Une satisfaction pour l’OL d’autant que le club rhodanien ne s’est pas mis dans le rouge financièrement pour attirer ses sept recrues estivales. Nos confrères du site Olympique et Lyonnais soulignent un détail qui démontre la minutie du travail de Matthieu Louis-Jean : les sept nouveaux joueurs ont été financés à 100% par la seule et unique vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen fin juin.

« L'OL a déjà dépensé 29,5M€ sur le marché des transferts. En enlevant les potentiels bonus qui viendront s'ajouter avec le temps, ces dépenses représentent au centime près la vente d'Afonso Moreira du côté du Bayer Leverkusen. Sept pour un, l'OL a plutôt bien géré l'argent reçu » souligne le média spécialisé dans l’actualité du club rhodanien.

Un vrai coup de maître sur le plan sportif et financier de la part de la direction lyonnaise, surtout quand on sait que Lyon a pour l’instant gardé des joueurs comme Malick Fofana ou Ernest Nuamah, blessés l’an passé et qui aspirent à revenir à leur meilleur niveau et à faire oublier Afonso Moreira, aussi bon soit-il était l’attaquant portugais vendu au Bayer Leverkusen.

Reste maintenant à voir si le calcul, excellent sur le plan financier, sera payant sur le terrain et si les sept joueurs achetés par l’OL cet été prouveront leur valeur sur le plan sportif.