OL : Les 30 millions d'Afonso Moreira ont disparu

OL : Les 30 millions d'Afonso Moreira ont disparu

OL03 août , 12:40
parCorentin Facy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OL n’a pas chômé depuis le début de l’été avec déjà sept recrues officialisées pour un total de 29,5 millions d’euros… soit exactement la somme récoltée grâce à la vente d’Afonso Moreira.
Paulo Fonseca souhaitait disposer d’un effectif quasiment complet pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été entendu. Son directeur sportif Matthieu Louis-Jean n’a pas chômé ces dernières semaines et a bouclé sept arrivées, dans le détail les suivantes : Mads Bistrup (10,5 ME), Julien Duranville (5 ME), Felix Bacher (4,3 ME), Noham Kamara (4,1 ME), Loïs Openda (prêt payant à 3,5 ME), Mohamed Ouédraogo (2,2 ME) et Kaïl Boudache (libre). De quoi aborder le rendez-vous face aux Tchèques avec un effectif compétitif.
Une satisfaction pour l’OL d’autant que le club rhodanien ne s’est pas mis dans le rouge financièrement pour attirer ses sept recrues estivales. Nos confrères du site Olympique et Lyonnais soulignent un détail qui démontre la minutie du travail de Matthieu Louis-Jean : les sept nouveaux joueurs ont été financés à 100% par la seule et unique vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen fin juin.
« L'OL a déjà dépensé 29,5M€ sur le marché des transferts. En enlevant les potentiels bonus qui viendront s'ajouter avec le temps, ces dépenses représentent au centime près la vente d'Afonso Moreira du côté du Bayer Leverkusen. Sept pour un, l'OL a plutôt bien géré l'argent reçu » souligne le média spécialisé dans l’actualité du club rhodanien.

Lire aussi

OL : Felix Bacher, la tuile se confirmeOL : Felix Bacher, la tuile se confirme
Un vrai coup de maître sur le plan sportif et financier de la part de la direction lyonnaise, surtout quand on sait que Lyon a pour l’instant gardé des joueurs comme Malick Fofana ou Ernest Nuamah, blessés l’an passé et qui aspirent à revenir à leur meilleur niveau et à faire oublier Afonso Moreira, aussi bon soit-il était l’attaquant portugais vendu au Bayer Leverkusen.
Reste maintenant à voir si le calcul, excellent sur le plan financier, sera payant sur le terrain et si les sept joueurs achetés par l’OL cet été prouveront leur valeur sur le plan sportif.
Articles Recommandés
Surprise Au Ballon Dor Mbappe Prend La Tete
Kylian Mbappé

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Aït Boudlal
Rennes

Coup dur pour Rennes, son crack veut partir

L1 Labrune Et La Lfp Font Un Enorme Flop
Ligue 1

L1 : Labrune et la LFP font un énorme flop

Ferran Torres
PSG

Ferran Torres met un vent à De Zerbi, le PSG se marre

Fil Info

03 août , 15:30
Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête
03 août , 15:00
Coup dur pour Rennes, son crack veut partir
03 août , 14:30
L1 : Labrune et la LFP font un énorme flop
03 août , 14:00
Ferran Torres met un vent à De Zerbi, le PSG se marre
03 août , 13:40
OM : Leeds abandonne Paixao pour deux raisons
03 août , 13:20
TV : Majorque-PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 août , 13:00
ASSE : Cathro donne l'ordre de recruter Camilo Mena
03 août , 12:26
C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage
03 août , 12:20
Mika Godts à Liverpool, le PSG n'en revient pas

Derniers commentaires

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

OM : Leeds abandonne Paixao pour deux raisons

comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Un peu comme toi en fait ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading