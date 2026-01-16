ICONSPORT_281597_0198

Real : Pérez fait une dinguerie à 500 ME pour Erling Haaland

Mercato16 janv. , 9:40
par Guillaume Conte
2
Patron d'un Real Madrid qui ne fait plus vraiment peur, Florentino Pérez a décidé de tout changer l'été prochain. Il y aura un nouveau coach, et Vinicius sera poussé dehors pour faire venir Erling Haaland.
Florentino Pérez, critiqué pour son inactivité lors des derniers mercatos, a décidé de changer de cap. Avec la reconstruction du stade et les bons résultats de ces dernières années, le président du Real Madrid est accusé d’avoir mis de côté le renforcement de son équipe. Certes, les Merengue ne sont pas inactifs, mais les départs de Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos, tout comme les problèmes défensifs, n’ont pas été compensés par des arrivées majeures aux yeux des socios madrilènes.

Le Real Madrid met 500 ME de côté

Avec le départ de Xabi Alonso, le revers face au Barça en SuperCoupe, et l’élimination en Coupe du roi, le président du Real Madrid s’est brutalement réveillé. S’il compte bien garder Alvaro Arbeloa, qui n’est pas le nom le plus prestigieux des entraineurs, jusqu’à la fin de la saison, il prépare un feu d’artifice pour cet été.
Sky Sports Deutschland révèle ainsi que Florentino Pérez a décroché son téléphone pour appeler Rafaela Pimenta, la représentante d’Erling Haaland. L’attaquant norvégien est sous contrat jusqu’en juin 2034 avec son club de coeur, et un départ n’est pas à l’ordre du jour. Mais le Real Madrid prépare une offre colossale, avec une enveloppe totale de 500 ME, afin de convaincre Manchester City de lâcher son cyborg, et d’offrir un salaire copieux à l’attaquant des Sky Blues.
Une opération qui ne serait possible qu’à la seule condition de la vente de Vinicius Junior, notamment vers l’Arabie Saoudite, qui pourrait se faire pour un montant de plus de 150 millions d’euros. De quoi alimenter un transfert qui serait bien évidemment le plus grand de tous les temps.
Florentino Pérez voit en tout cas la signature de Haaland comme un élément clé pour un nouveau Real Madrid, bien plus dominateur, efficace et prestigieux qu’il ne l’est actuellement. Un vrai rêve à l’heure actuelle, mais attention, quand il était au sommet de son art, Florentino Pérez savait convaincre n’importe qui de venir signer à la Casa Blanca.

