Real : Pérez fait une dinguerie à 500 ME pour Erling Haaland

Continuer à perdre votre encre et votre énergie à déstabiliser le PSG !! Vous n'y arriverez pas pas .
A sa place ,je me méfie des louanges de son administration. Qu'il se rappelle l'aiffaire RABIOT . Acheté,puis vendu comme un legume pourri .
bah, ils n'ont qu'à pas sucer des pastilles de paradichlorobenzène...
Pour ces vieux débris que l om vend ses jeunes talents c est du n'importe quoi
Ces phrases la, on les a déjà entendu, hein... A moins d'avoir une réelle opportunité pour un joueur qui nous servira en cette fin d'année et pour les prochaines saisons, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de recruter pour recruter. Peut être un mec au milieu pour préparer l'après Morton.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨🚨 BREAKING: Real Madrid want ERLING HAALAND, as early as THIS summer! Florentino Perez dreams of the striker and sees him as "a saviour". Erling Haaland sees Real Madrid as his ULTIMATE career goal and is a HUGE fan of Spain. @Plettigoal @kerry_hau @berger_pj