La crèche du Real Madrid, Xabi Alonso a craqué

Les langues se délient en Espagne sur la fin de règne de Xabi Alonso au Real Madrid, avec quelques indiscrétions croustillantes sur le vestiaire madrilène.

Les révélations pleuvent en Espagne au lendemain de l’annonce par le Real Madrid du départ de Xabi Alonso . Dans la foulée de la défaite en finale de la SuperCoupe d’Espagne face au FC Barcelone, l’entraîneur madrilène avait le sentiment d’être à court de solution. Cela faisait plusieurs semaines que l’ancien milieu de terrain se plaignait d’un groupe pas assez travailleur, pas assez concentré sur les performances collectives, mais aussi d’une direction qui préférait donner son soutien à ses stars qu’à son technicien en chef.

Un vestiaire que Xabi Alonso n'aura jamais pu maitriser

C’en était de trop pour Xabi Alonso, qui a pris les devants et a trouvé un accord pour quitter le Real Madrid d’un commun accord, six mois après son arrivée. Marca révèle ce mardi plusieurs indiscrétions, et notamment le moment où Xabi Alonso a compris qu’il avait un vestiaire qui manquait cruellement de maturité. Après la victoire dans le Clasico face au FC Barcelone fin octobre (2-1), les joueurs ont cru que le titre était déjà gagné, et n’ont plus mis les ingrédients à l’entraînement.

Xabi Alonso les avait pourtant averti en constatant le laisser-aller et cela s’est concrétisé par une défaite face à Liverpool (1-0), puis des nuls embarrassants face à Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1). Dépité, l’entraîneur de la Maison Blanche a essayé de piquer ses joueurs. « Je ne savais pas que j’avais été nommé entraineur d’une crèche », a balancé le technicien, lassé des enfantillages sur le temps de jeu, les positions, les joueurs à qui la passe peut être faite ou non, et l’absence de repli défensif de ses attaquants également.