Tirage au sort - Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des quarts de finale

Coupe de France03 mars , 00:00
parAlexis Rose
Quarts de finale de la Coupe de France :
Mardi 3 mars
21h00 : Strasbourg - Reims (sur beIN Sports 1)
Mercredi 4 mars
20h30 : Lorient - Nice (sur beIN Sports 2)
21h00 : OM - Toulouse (sur beIN Sports 1)
Jeudi 5 mars
21h10 : OL - Lens (sur beIN Sports 1 et France TV)
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

